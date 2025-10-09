Frisby lanza ofensiva judicial contra empresarios que están usando su marca en España

Frisby Colombia anunció este jueves 9 de octubre nuevas acciones en contra de Frisby España, lo que, según ellos, les va a permitir defender sus derechos marcarios tanto en el país como en la Unión Europea.
Como primera medida, la empresa colombiana demandó por infracción de derechos de propiedad intelectual y comisión de actos de competencia desleal, ante los jueces de España, a la sociedad Frisby España SL y a su representante Charles Dupont. Asimismo, solicitó medidas cautelares en su contra “para que cese la afectación de nuestros derechos de Propiedad Intelectual”.
En segundo lugar, solicitó la anulación “por mala fe” en contra de la marca Frisby (nominativa) a nombre de la contraparte, ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).
Ante esa misma entidad, con las pruebas respectivas de uso, dieron respuesta a la acción de cancelación por no uso iniciada en contra de la marca Frisby (mixta), la cual se encuentra vigente.
Mientras que, en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), respondieron a la acción de cancelación por no uso iniciada contra las marcas Frisby (mixtas) registradas en España, y que, según ellos, también están vigentes.
Frisby Colombia negó negociaciones con la marca en España
La marca colombiana afirmó el mes pasado que continuará “actuando bajo lo estipulado por la ley e informando en estricto sentido” sobre su disputa legal en el país europeo y pidieron a los medios colombianos “no caer en provocaciones e informaciones engañosas”.
De acuerdo con Frisby, estas versiones “buscan desvirtuar la realidad del proceso jurídico que hemos informado de la manera más rigurosa y oportuna posible”.
Además, resaltó que estará dispuesta a conversar y a compartir la información oficial “siempre y cuando así sea oportuno en el marco del desarrollo” del proceso legal que sigue vigente y con el que busca el reconocimiento de su tradicional marca e imagen en Colombia, que se ha visto amenazado en España.
Esto con relación a una información sobre la posible negociación entre Frisby Colombia y la empresa que busca quedarse con su marca en España, pero que fue negada por la compañía colombiana con más de 50 años de tradición.
