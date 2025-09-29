Ramo aclaró situación de Chocoramo con nueva malteada que promociona Frisby España

Una nueva controversia se generó en Colombia tras conocerse que la cadena de restaurantes Frisby, en España, lanzó una malteada de chocolate que menciona el tradicional ponqué Chocoramo.
El producto fue presentado bajo el nombre “Milkshake de Chocoramo”, denominación que rápidamente desató reacciones en el país, dado el reconocimiento que tiene este postre dentro del mercado nacional.
Ante las críticas, la empresa española explicó que el uso del nombre buscaba únicamente dar a conocer los ingredientes de la bebida y que no pretendía establecer un vínculo comercial con la compañía colombiana Productos Ramo S.A.S., creadora y titular de la marca Chocoramo.
De acuerdo con Frisby España, el término empleado no debía interpretarse como una asociación formal ni como un aprovechamiento de la identidad comercial del producto colombiano.
Sin embargo, la aclaración no detuvo la discusión pública. En respuesta, Productos Ramo emitió un comunicado en el que precisó que no tiene ningún tipo de relación con la firma europea.
El documento señala: “Productos Ramo S.A.S. informa a la opinión pública que, en días recientes, una marca de alimentos con sede en España ha difundido contenidos promocionales en los que se menciona el uso del Chocoramo como parte de una nueva propuesta gastronómica”.
La compañía enfatizó que no existe en la actualidad “ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni con ninguna otra marca extranjera y nuestra organización”.
Asimismo, subrayó que cualquier novedad sobre lanzamientos, acuerdos o asociaciones estratégicas será anunciada únicamente a través de los canales oficiales de la compañía, entre ellos sus redes sociales verificadas y su página web institucional.
Finalmente, Ramo agradeció las muestras de respaldo recibidas por parte de los consumidores, quienes reaccionaron con interés frente a la controversia. En su mensaje, la empresa aseguró que la confianza de los colombianos en sus productos constituye un estímulo para continuar trabajando con responsabilidad y en favor del fortalecimiento de la industria nacional.