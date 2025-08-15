Ramo anuncia importante alianza y lanza nuevo producto al mercado colombiano

Ramo, marca colombiana con 75 años de trayectoria en la categoría de ponqués, presentó una nueva edición limitada de su Brownie Chocoramo, esta vez con crema de maní, desarrollada en alianza con Manitoba.
El producto combina la masa tradicional de brownie cubierta de chocolate con una capa de crema de maní Manitoba, buscando un equilibrio entre lo dulce y lo salado. Según la compañía, esta propuesta busca diversificar su portafolio y ofrecer nuevas experiencias de sabor a sus consumidores.
“Trabajar de la mano con Manitoba, en el marco de nuestro aniversario, nos llena de emoción porque es una marca colombiana que, al igual que Ramo, nació del sueño de una familia emprendedora. Esta colaboración une dos historias que han crecido con el país y que hoy se encuentran para ofrecer una experiencia auténtica y con mucho sabor”, mencionó Alejandro Uribe, gerente de mercadeo de ponqués Ramo.
Y agrega: “Estamos felices de agregar este nuevo sabor a nuestro portafolio de ponqués; este es un lanzamiento que estará disponible por tiempo limitado, por lo que invitamos a todos a ceder al antojo y probarlo antes de que se vaya”.
Por su parte, Gustavo Adolfo Llano Domínguez, gerente comercial y cofundador de Manitoba mencionó: “Para nosotros en Manitoba, esta alianza con Ramo representa un momento muy especial. Nos llena de orgullo unirnos a una marca tan querida por los colombianos, que al igual que nosotros, ha construido su historia con esfuerzo, tradición y mucho corazón. Ambas compañías nacimos como sueños familiares, y hoy, décadas después, seguimos creyendo en el poder de lo hecho en Colombia. Esta colaboración es más que un producto: es una celebración de lo que somos, de nuestros sabores, y de lo que podemos lograr cuando nos unimos”.
La edición limitada de Brownie Chocoramo con crema de maní Manitoba ya está disponible en puntos de venta a nivel nacional y permanecerá en el mercado hasta agotar existencias.