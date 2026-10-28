B Lab le otorgó a Frisby la certificación como Empresa B. Esta acreditación reconoce el compromiso de la cadena de restaurantes con la generación de valor económico, social y ambiental.
El proceso contó con el acompañamiento de Sistema B y reafirmó el modelo empresarial que viene construyendo Frisby desde su fundación en 1977, el cual se articula con el propósito de integrar el desempeño económico con el bienestar de las personas.
“Esta certificación representa una validación externa del camino que Frisby ha construido durante décadas”, destacó Liliana Restrepo Arenas, cofundadora y presidente de la marca.
Restrepo también resaltó que esta acreditación se entiende no como un punto de llegada, sino como una responsabilidad para continuar fortaleciendo su modelo de gestión, midiendo los impactos y actuando con coherencia frente a su propósito.
Ahora, con la certificación de Empresa B, Frisby se integra a una comunidad global de compañías que trabajan bajo estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y gobierno corporativo, y que asumen el compromiso de avanzar continuamente en sus prácticas empresariales.
Un listado del que también hace parte Valora Analitik, que recibió este año la certificación y se convirtió en el primer medio de comunicación en Colombia en obtener este reconocimiento.