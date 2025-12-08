Fuerte terremoto sacude el noreste de Japón y activa alerta de tsunami

Este lunes, 8 de diciembre, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región noreste de Japón, con epicentro en el mar, frente a la costa de la prefectura de Aomori Prefecture. El movimiento ocurrió a las 23:15 hora local (14:15 UTC), según consignan los reportes de las agencias sismológicas internacionales.
La profundidad del sismo se estima en torno a los 50 km, lo que permitió que sus efectos se sintieran en amplias zonas del noreste, incluyendo también la isla septentrional de Hokkaido.
Alerta de tsunami
De inmediato, la Japan Meteorological Agency (JMA) lanzó una alerta de tsunami, advirtiendo que las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura en las costas del noreste.
Ya se reportaron olas de unos 40 centímetros en puertos de Aomori y Hokkaido.
Ante el riesgo, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de habitantes en zonas costeras, en especial en las prefecturas de Aomori, Iwate Prefecture y el sur de Hokkaido.
En respuesta al sismo, las operadoras de transporte suspendieron algunos servicios ferroviarios en la zona. Por ejemplo, el tramo del servicio bala entre Fukushima y Shin-Aomori fue interrumpido como medida preventiva.
Además, algunas centrales nucleares iniciaron protocolos de revisión por seguridad ante el movimiento.
Hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales, aunque sí hay reportes preliminares de heridos leves en un hotel de la ciudad de Hachinohe (prefectura Aomori).
Recomendado: Estados Unidos afirma que la paz entre Rusia y Ucrania podría firmarse pronto
Japón se encuentra sobre el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una zona altamente sísmica que concentra una parte significativa de los grandes terremotos del planeta.
La región noreste, incluyendo Aomori-Hokkaido, ya ha sido sacudida con anterioridad por grandes sismos y tsunamis, lo que mantiene alerta constante a las autoridades y a la población.
Medidas y vigilancia en curso
Las autoridades japonesas mantienen activo el monitoreo de costas y puertos, en coordinación con organismos de emergencia. Se espera la llegada de posibles réplicas o nuevas olas —aunque menores— durante las próximas horas.
También se ha dispuesto una revisión exhaustiva de infraestructuras críticas (transporte, energía, plantas nucleares) para verificar su integridad y asegurar la protección de la población.
Las autoridades hacen un llamado a mantener la calma, seguir las instrucciones de evacuación y evitar zonas costeras hasta que se levanten todas las alertas oficiales.