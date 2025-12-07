Estados Unidos afirma que la paz entre Rusia y Ucrania podría firmarse pronto

El enviado especial de Estados Unidos para el conflicto en Ucrania, Philippe Kellogg, en una reciente declaración, dijo que el acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania “está realmente muy cerca”.
“Si logramos resolver esos dos asuntos, creo que el resto del proceso se resolverá bastante bien, Ya casi lo logramos. Estamos muy, muy cerca”, dijo declaró Kellogg el sábado en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California.
El anuncio se produce mientras las negociaciones viven una fase clave, con delegaciones ucranianas, rusas y mediadores internacionales intentando acercar posiciones sobre seguridad, territorios, desminado, garantías de paz y reconstrucción. Kellogg indicó que “hemos visto avances sustanciales en varios puntos clave” y que los asesores de ambas partes consideran que “las condiciones para firmar un acuerdo no están tan lejos como muchos creen”.
¿Por qué ahora podría estar más cerca la paz?
Según Kellogg, los últimos meses han sido decisivos: tras intensas sanciones internacionales, desgaste militar y presión diplomática, tanto Rusia como Ucrania parecen estar evaluando las consecuencias de una prolongación indefinida del conflicto. Entre los principales avances referidos están una propuesta de acuerdo sobre garantías de seguridad internacional, un esquema para referendos o retratos territoriales, un plan coordinado de desminado —especialmente en áreas residenciales afectadas— y un mecanismo de reconstrucción financiado por países aliados.
El enviado también aseguró que hay un fuerte consenso internacional —liderado por Estados Unidos, la Unión Europea y aliados de la OTAN— para respaldar cualquier acuerdo que garantice la soberanía de Ucrania, el respeto a sus fronteras internacionalmente reconocidas y la protección a civiles. “La comunidad internacional está lista para acompañar el proceso, dar garantías financieras, humanitarias y políticas”, remarcó.
Y es que Rusia controla actualmente el 19,2 % de Ucrania, incluida Crimea, que anexó en 2014, la totalidad de Luhansk, más del 80 % de Donetsk, alrededor del 75 % de Kherson y Zaporizhia, y partes de las regiones de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv y Dnipropetrovsk.
Las dudas que aún pesan sobre un acuerdo final
A pesar del optimismo de Kellogg, analistas advierten que todavía hay obstáculos considerables. En primer lugar, existe desconfianza mutua entre Moscú y Kyiv sobre el cumplimiento de compromisos territoriales y de seguridad. Sectores del gobierno ucraniano han advertido que aceptar un acuerdo que implique cesiones podría equivaler a legitimar invasiones recientes. Por su parte, Rusia exige garantías que muchos ven irreconciliables.
Esto recordando que, de acuerdo con información de CNBC, el mes pasado apareció una filtración de 28 borradores de propuestas de paz estadounidenses, abre en nueva pestaña, alarmando a funcionarios ucranianos y europeos que dijeron que el acuerdo se inclinaba ante las principales demandas de Moscú a la OTAN, el control ruso de una quinta parte de Ucrania y las restricciones al ejército de Ucrania.
Esas propuestas, que según Rusia contienen 27 puntos, se han dividido en cuatro componentes diferentes, según el Kremlin. El contenido exacto no es de dominio público.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que había tenido una llamada telefónica larga y “sustancial” con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.
El Kremlin dijo el viernes que esperaba que Kushner fuera quien realizara la mayor parte del trabajo de redacción de un posible acuerdo.
Si se concreta el acuerdo, marcaría el fin de más de dos años de guerra y abriría paso a una fase de reconstrucción masiva, retorno de desplazados, inversiones internacionales y reactivación económica en Ucrania.