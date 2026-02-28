Fundadora de Kaba y D’Luchi revela sus grandes apuestas para 2026 en medio de un entorno de incertidumbre económica

En Colombia, las personas que quieren emprender, ser empresarios y contar con sus propias marcas, muchas veces se enfrentan a retos que obstaculizan sus proyectos. Algunos abandonan la idea y otros siguen adelante.
Un empresario en el país encuentra obstáculos de todo tipo. Sin embargo, hay algunas barreras que son más fuertes que otras.
Luisa Chimá, la empresaria colombiana que ha construido las marcas D’Luchi, Kaba, La Receta y Kaba Makeup, presentes en 11 tiendas físicas, habló con Valora Analitik para explicar cuales son los principales retos que tiene un empresario para su consolidación y crecimiento.
“Hoy nos enfrentamos a retos logísticos considerables: llegar a cada rincón de nuestra geografía sigue siendo costoso y complejo. Además, vivimos en la era de la hiper-competencia viral: en un mundo de algoritmos, el reto no es solo llegar a ser viral, sino sostener la relevancia cuando la siguiente tendencia aparece en solo 24 horas”.
Adicionalmente, asegura que, para 2026, la incertidumbre económica y los costos logísticos globales siguen siendo variables para monitorear.
No obstante, entrega claves que le han funcionado para mantenerse vigente en un sector tan competitivo. “El éxito llega cuando convertimos los obstáculos en un sí. Es fundamental tener una visión financiera técnica: no basta con tener un buen producto; hay que saber leer las finanzas de la compañía tan bien como se lee una tendencia de TikTok. Personalmente, me gusta conectar profundamente con mi equipo y con el dolor real de mis consumidoras”.
En 2026, Luisa Chimá espera un crecimiento entre el 25 % y el 30 %, apalancado principalmente por la consolidación de su planta y laboratorio, expansión internacional con un portafolio hecho 100 % en Colombia, nuevos lanzamientos en todas las categorías, colaboraciones con marcas y la continuidad de la estrategia de sostenibilidad.
Sobre las inversiones que realizará, están enfocadas en alcanzar una mayor capacidad productiva, especialmente para atender la demanda proyectada de la keratina.
Por otra parte, procesos sostenibles con energías renovables y fortalecer el desarrollo tecnológico para vending (maquina dispensadora). Cabe resaltar que estas se encuentran actualmente en los centros comerciales Fabricato, en Bello (norte del Valle de Aburrá) y Los Molinos en Medellín. Para este año, esperan tener más maquinas vending en toda Colombia.
Finalmente, planea invertir en la automatización de producción, la expansión comercial y presencia internacional.
Destacado: Viva Suba: el nuevo megaproyecto de Grupo Éxito tendrá inversión de US$120 millones y estará listo para 2029
¿Cómo les fue a las marcas de Luisa Chimá en 2025?
La empresaria se refirió al 2025 como un año “muy positivo y estratégico para la compañía”. Fortalecieron los procesos, ampliaron el portafolio y avanzaron en su compromiso de sostenibilidad, incluyendo la instalación de paneles solares que hoy cubren gran parte del consumo energético de sus operaciones.
Otros momentos clave que se vivieron fueron: la llegada de la marca a México, la creación del podcast corporativo, enfocado en emprendimiento y liderazgo, el desarrollo de la línea de productos vending y la construcción de la categoría Kaba Make Up.
Además de eso, “dejamos listos muchos lanzamientos y, en especial, en enero 2026 el lanzamiento de nuestro nuevo producto, la Keratina Kaba, que llegó al mercado con una fórmula limpia, nutritiva y sostenible.
Sobre la presencia a nivel internacional, las marcas de Chimá están en Estados Unidos, México, Ecuador y España, logrando un crecimiento exponencial gracias a su modelo multimarca y la apertura de dos nuevos países.
Así las cosas, la empresaria concluye que las nuevas tendencias de consumo están cambiando. El consumidor está más informado, más consciente y busca calidad real, resultados visibles y procesos responsables, migrando de la vanidad al bienestar consciente, lo que se refleja en la demanda estable que se ve en categorías de belleza, bienestar y cuidado personal.