Bogotá tendrá un nuevo megaproyecto de Grupo Éxito, que se sumará al portafolio inmobiliario de la compañía de comercio que, desde hace años, también incursionó en el sector constructor.
Se trata de Viva Suba, que fue anunciado por la compañía al cierre del año pasado, pero que ahora tiene más detalles sobre cómo será su desarrollo en los próximos dos años.
En la llamada con inversionistas, Carlos Calleja y Fernando Carbajal, CEO y CFO de la empresa, revelaron los avances de este nuevo megaproyecto de Grupo Éxito.
Detalles del nuevo megaproyecto de Grupo Éxito en Bogotá
“Sin duda, el hito del año para el negocio inmobiliario en Colombia fue el lanzamiento de Viva Suba en Bogotá, que representa una oportunidad dentro de la estrategia del grupo orientada a fortalecer los flujos recurrentes del negocio y a diversificar la base de ingreso”, explicó el presidente de la compañía.
Y añadió: “Nos gusta hacer cosas del primer mundo para identificar la vida de la gente y que realmente sea algo atractivo y la comunidad de Suba realmente va a tener algo que van a apreciar y que va a venir a transformar la vida de la gente allí”.
A su turno, el vicepresidente financiero explicó que esta iniciativa prevé inversiones por US$120 millones y se proyecta que quede listo entre finales 2028 e inicios de 2029, de acuerdo con cronograma actual.
“Estamos con permisos y otros trámites administrativos, pero esos son los tiempos que estamos manejando”, anotó el directivo en referencia a Viva Suba, que se prevé quede .
El lanzamiento de este nuevo megaproyecto de Grupo Éxito -que tendrá 96.000 m2 de área construida y 35.000 m2 de área comercial- se suma a las inversiones que realizó el holding en el sector inmobiliario en 2025, entre las cuales se destacaron inversiones por $10.000 millones en Viva Envigado y Viva Villavicencio.
En el primer caso, se concretó la ampliación de 2.522 m2 de la zona de entretenimiento, permitiendo aumentar el tráfico en un 34 %, mientras que en el mall del Llano se agrandó un parque de aventuras en 1.340 m2, permitiendo captar un 10 % más de personas.
Lo anterior se sumó a la estrategia del Éxito de reconversión de marca y renovaciones de tiendas, así como en un aumento de 30 % en el surtido en todos los puntos a nivel nacional e internacional.