Galán confirmó que megaobra en Bogotá, con más de ocho años de retraso, será entregada este 2026

Una de las obras de infraestructura más esperadas por los ciudadanos en Bogotá será entregada durante este 2026. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, durante una entrevista en 6AM W, en la que señaló que, a lo largo de 2026, se realizará la entrega del puente ubicado en la carrera Novena con calle 112, en la localidad de Usaquén.
Este proyecto, que acumula más de ocho años de retrasos, fue adjudicado inicialmente en 2020 y su construcción comenzó en agosto de ese mismo año. Sin embargo, el desarrollo de las obras se vio afectado por dificultades financieras del contratista, así como por un bajo nivel de ejecución, factores que llevaron a la terminación anticipada del contrato en 2022.
Posteriormente, en 2023, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) asumió la gestión del proyecto y procedió a imponer las sanciones correspondientes. Aunque se intentó reactivar la obra mediante un nuevo proceso de licitación, este fue declarado desierto, lo que prolongó los tiempos de ejecución. No fue sino hasta 2024 cuando la administración distrital logró adjudicar nuevamente el contrato, lo que permitió retomar los trabajos bajo nuevas condiciones.
En la actualidad, la obra presenta avances significativos que permiten proyectar su entrega dentro del cronograma establecido para 2026. La culminación de este puente es fundamental para mejorar la conectividad en este sector del norte de la ciudad, al tiempo que contribuye a optimizar las condiciones de movilidad para peatones, ciclistas y conductores.
En relación con el estado actual de los trabajos, el director Molano informó que se mantiene un seguimiento permanente a los proyectos en ejecución. En particular, destacó los avances en la obra financiada por valorización del puente peatonal en la calle 112 con carrera Novena. Según explicó, en este momento se desarrollan labores de excavación y pilotaje, etapas esenciales para la cimentación de la estructura.
Asimismo, precisó que el proyecto requiere la instalación de más de 100 pilotes, de los cuales ya se han ejecutado más de 30. Este progreso evidencia un avance sostenido en la obra y permite consolidar la base necesaria para continuar con las siguientes fases constructivas, con miras a cumplir los plazos previstos por la administración distrital.