Acceso Norte II: Así será el megaproyecto para ampliar la AutoNorte que ya tiene luz verde

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en conjunto con la concesión Ruta Bogotá Norte, oficializó la firma del acta de inicio de las obras correspondientes a la ampliación de la Autopista Norte, en el marco del megaproyecto Accesos Norte Fase II. Esta iniciativa representa un avance relevante para la movilidad en Bogotá y los municipios de la Sabana Norte, al consolidarse como una de las intervenciones viales más importantes en este corredor estratégico.
De acuerdo con lo informado durante el acto protocolario, las primeras actividades del proyecto estarán enfocadas en la ampliación de la Autopista Norte en las unidades funcionales 1 a 5. Estas comprenden los tramos ubicados entre las calles 191 y 245, donde se prevé una intervención integral que busca optimizar la capacidad de la vía y mejorar las condiciones de tránsito para los usuarios.
En paralelo, las entidades responsables indicaron que una de las prioridades iniciales será la intervención en zonas de especial sensibilidad ambiental. En particular, se adelantará la adecuación de áreas de influencia cercanas a los humedales de Humedal de Guaymaral y Humedal de Torca. Estas acciones estarán sujetas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas al concesionario por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en concordancia con las disposiciones de la licencia ambiental otorgada al proyecto.
¿Cuáles serán las obras que se realizarán en la ampliación de la Autopista Norte?
En cuanto a las obras previstas, la ANI detalló que el tramo comprendido entre las calles 191 y 245 será objeto de un mejoramiento de la malla vial. Este incluye la construcción de dos carriles mixtos por sentido, así como la implementación de un carril exclusivo para el sistema TransMilenio, el cual se extenderá hasta la calle 235. Esta ampliación busca fortalecer la conectividad del transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los accesos más transitados de la ciudad.
Adicionalmente, el proyecto contempla la intervención de los carriles existentes y la construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas. Estas obras permitirán mejorar la operación del sistema y optimizar la circulación de los buses en puntos de alta demanda.
De igual forma, se prevé el desarrollo de espacio público a lo largo del corredor intervenido. Esto incluye la construcción de andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y garantizar condiciones adecuadas para peatones y ciclistas.
En términos generales, Accesos Norte Fase II tendrá una longitud superior a los 17 kilómetros. Su ejecución permitirá mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca, facilitando el acceso al norte de la ciudad y contribuyendo a una mayor eficiencia en los desplazamientos diarios en este importante eje vial.