El gobierno de Gustavo Petro confirmó este martes que el megaproyecto de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá iniciará obras el próximo 6 de abril, marcando un hito clave para la movilidad de esta zona del centro del país.
Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ese día, se firmará el acta de inicio de la fase de construcción en conjunto con el concesionario Ruta Bogotá Norte.
“Las primeras intervenciones se concentrarán en la ampliación de la Autopista Norte entre calles 191 y 245, una vez se cumplan las condiciones exigidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la licencia ambiental”, dijo la entidad.
El anuncio se da un día después de que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alertara que el inicio de las obras del megaproyecto de ampliación de la Autopista Norte debía firmarse -máximo- este martes, 31 de marzo, en línea con lo adjudicado.
Detalles del megaproyecto de ampliación de la Autopista Norte
Al margen de lo anterior, la ANI dio luz verde para mover la fecha para el próximo lunes y, con esto, darle vía libre a la construcción de esta asociación público – privada (APP), que cuenta con una longitud aproximada de 17,96 km y busca mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, optimizando la conectividad regional y contribuyendo a la descongestión de uno de los corredores más importantes de acceso a la capital.
Según la entidad, en la Autopista Norte, entre calles 191 y 245, se realizarán obras de ampliación y mejoramiento del corredor vial, que incluyen la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.
Asimismo, se intervendrán los carriles existentes, se construirán carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas y se desarrollará infraestructura para peatones y ciclistas con andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía.
También se contempla la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como los estudios y diseños para la intersección de la calle 201.
La APP comprende, además, la ampliación de la Carrera Séptima entre las calles 200 y 245, con lo cual quedará completamente en doble calzada (incluyendo sus conexiones con el Corredor Verde de la Séptima y Accesos Norte Fase 1)
El megaproyecto, denominado Accesos Norte 2, se conectará con el ya construido Accesos Norte 1, que ya amplió la Autonorte y la Carrera Séptima entre las calles 245 y el sector de La Caro, a las afueras de Bogotá.