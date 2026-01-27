El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmó que el megaproyecto para ampliar la Autopista Norte de Bogotá ya tiene fecha de inicio de obras, dando un nuevo paso por mejorar la movilidad de esta zona de la capital.
Según el funcionario, se prevé que la concesión Accesos Norte 2, adjudicada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), inicie sus trabajos durante el primer trimestre del año o, por tarde, iniciando el segundo.
La información entregada por el funcionario distrital apunta que las intervenciones en la Autopista Norte de Bogotá tengan su banderazo en unos “dos o tres meses”, lo cual se dará entre las calles 191 y 245, conectando posteriormente con la concesión Accesos Norte 1.
Obras del megaproyecto para ampliar la Autopista Norte de Bogotá y lo que viene para la Carrera Séptima
Lo anterior permitirá mejorar los tres carriles existentes y ampliar a seis en cada calzada, para lo cual habrá uno exclusivo de TransMilenio y carriles adicionales en estaciones.
Así mismo, la concesionaria Ruta Bogotá Norte deberá construir y mejorar el espacio público en la zona, así como una ciclorruta y andenes.
En todo caso, el megaproyecto para ampliar la Autopista Norte de Bogotá también incluye la realización de estudios y diseños de intersección a desnivel en la Calle 201 (Avenida Polo), al igual que dos retornos (en las calles 224 y 235).
Ahora bien, la concesionaria también deberá ejecutar la ampliación de la Carrera Séptima, con el fin de eliminar el cuello de botella que existe en este importante corredor para salir e ingresar a Bogotá.
En este caso, las intervenciones se realizarán entre las calles 201 y 245, y hacia el sur se conectarán con la nueva Troncal de TransMilenio que iniciará obras en febrero, según confirmó ayer el director del IDU.
Eso sí, el funcionario del Distrito indicó que las previsiones para la Carrera Séptima es que las obras arranquen en unos dos años, de acuerdo con el cronograma del contrato de concesión.
Finalmente, Ruta Bogotá Norte deberá ejecutar el mejoramiento de 5,5 km de variante y construcción de 1,7 km calzada nueva bidireccional en la Perimetral de Sopó, incluyendo un cruce en Tres Esquinas) y una glorieta en la Calle 3 a nivel, que unirá esta APP con la actual concesión Perimetral de Oriente.