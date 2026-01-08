Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgara la licencia ambiental para la ampliación de la Autopista Norte, el gobernador de Cundinamarca entregó nuevos detalles sobre los plazos, la inversión y el inicio de las obras, despejando varias de las dudas que se habían mantenido durante años alrededor de este proyecto clave para la movilidad del norte de Bogotá y la Sabana.
En entrevista con Blu Radio, el mandatario explicó que el proyecto, adjudicado desde 2019, finalmente superó su etapa más compleja: la preconstrucción y el licenciamiento ambiental, que terminó extendiéndose por cinco años, cuando originalmente estaba prevista para solo dos.
¿Cuándo iniciarían las obras de la Autopista Norte?
Según explicó el gobernador, tras la expedición de la licencia ambiental, ahora se abre un corto periodo en el que pueden presentarse recursos de reposición por parte de ciudadanos u organizaciones interesadas.
“Si no se interponen recursos, la licencia quedará en firme en unos 15 días. Si se presentan, la ANLA tendría hasta dos meses para resolverlos”, señaló.
Sin embargo, aclaró que el concesionario no tiene que esperar más allá de que la licencia quede en firme para arrancar las obras. Por eso, el escenario más optimista apunta a que la construcción podría comenzar entre marzo y abril de este mismo año.
Incluso en el escenario en el que se presenten recursos, el gobernador estimó que en un plazo de tres a cuatro meses ya se podrían ver frentes de obra activos sobre el corredor vial.
Inversión, alcance y cambios en la vía
El proyecto contempla una inversión cercana a $1,8 billones, destinados a la ampliación de 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245.
La vía pasará de tres a seis carriles, y se incluirá la construcción de la extensión del sistema BRT, lo que permitirá integrar el corredor con TransMilenio.
Además de mejorar la capacidad vial, el proyecto busca resolver uno de los problemas históricos de la Autopista Norte: las inundaciones recurrentes, que afectan la operación del corredor durante las temporadas de lluvia y generan graves impactos en la movilidad.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto ha sido el impacto ambiental, especialmente sobre los humedales Torca y Guaymaral. Sobre este tema, el gobernador explicó que la licencia ambiental demuestra que la ANLA encontró un proyecto técnicamente viable y ajustado a las exigencias ambientales.
Destacado: Gobierno aprueba licencia ambiental para megaproyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá.
Detalló que una de las principales soluciones consiste en la construcción de siete box culverts distribuidos en un tramo de aproximadamente 1,2 kilómetros, que permitirán la interconexión hidráulica de los humedales sin afectar su dinámica natural.
“Las mejoras exigidas por la ANLA fueron cumplidas por el concesionario, y por eso se expide la licencia ambiental en este momento”, afirmó.