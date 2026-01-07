La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia al proyecto Accesos Norte, Fase Il, correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, entre las calles 191 y la 245.
Lo anterior, luego de un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente.
De esta manera la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS, puede iniciar obras.
Según la Autoridad, “la decisión se adoptó en ejercicio de las funciones de la ANLA como autoridad ambiental del orden nacional, a través de una rigurosa evaluación ambiental en la cual se brindaron todas las garantías legales, los debidos procesos y respetando los tiempos establecidos del licenciamiento ambiental”.
La decisión contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales Torca – Guaymaral, acogidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar, decisión presidencial adoptada en 2018 y que compromete al Estado en su conservación, conforme a los principios y obligaciones derivados de dicho instrumento multilateral.
El proceso de evaluación contó con una amplia participación ciudadana a través de espacios de diálogo como la Audiencia Pública Ambiental, donde participaron más de 2000 personas, de organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y comunidad aledaña al proyecto quienes expresaron sus inquietudes, observaciones y propuestas.
Tras las verificaciones adelantadas en 2025, la autorización permite avanzar con la etapa de preconstrucción y con las medidas operativas pendientes. Esta llega en un momento en el que la Autopista Norte registra cierres y refuerzos puntuales que ya afectan la operación cotidiana del corredor
“Celebramos que la ANLA haya autorizado la licencia: es una buena noticia para la movilidad en el norte de Bogotá. Ahora exigimos que las condiciones sean públicas y que el cronograma para la preconstrucción se cumpla con rigurosidad técnica”, afirmó la concejal, Sandra Forero.
Así es el proyecto de accesos Norte Fase II
El proyecto “Accesos Norte Fase II” tiene como objetivo el desarrollo del mejoramiento, rehabilitación y ampliación de ambas calzadas de la Autopista Norte (Av. Paseo de los libertadores) de la ciudad de Bogotá, desde la Calle 191 hasta la Calle 245 dentro del perímetro distrital, con una longitud aproximada de 5,8 km cada calzada.
La obra busca mejorar la accesibilidad por el norte de la ciudad mediante la ampliación de las capacidades viales del corredor para mejorar el nivel de servicio del flujo vehicular.
Es importante mencionar que actualmente la Autopista Norte cuenta con tres carriles en cada calzada y dentro del alcance del proyecto se estima llegar a cinco o seis para cada una, donde uno de ellos será de uso exclusivo del transporte masivo.
Así mismo, se busca incluir el espacio público en las márgenes externas de ambas calzadas con la implementación de andenes y ciclorrutas; y el mejoramiento de los tres carriles actuales con sus respectivos ajustes de rasante y mejoramiento de obras hidráulicas.