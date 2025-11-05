Pese a que se estima que el impacto de los aranceles de Estados Unidos continúe en el año, Toyota presentó resultados satisfactorios en ventas para al tercer trimestre de 2025 y aumentó sus expectativas.
El mayor fabricante de automóviles del mundo registró, entre julio y septiembre, ingresos por 12,38 billones de yenes (US$81.000 millones), lo que representó un incremento de 8 % frente al mismo periodo del año anterior.
No obstante, las utilidades netas se redujeron casi 28 %, hasta los 972.900 millones de yenes (US$6.320 millones).
“A pesar del impacto de los aranceles estadounidenses, la fuerte demanda respaldada por la competitividad de nuestros productos ha generado un aumento en los volúmenes de ventas, principalmente en Japón y América del Norte, y ha ampliado las ganancias de la cadena de valor”, dijo Toyota en su informe de ganancias.
La caída en las ganancias operativas del trimestre de septiembre representa el segundo descenso consecutivo desde que Estados Unidos impuso aranceles recíprocos en abril.
Tal como indicó un artículo de CNBC, en julio, Tokio cerró un acuerdo comercial con Washington, reduciendo los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos de 25 % a 15 %, frente a 25 % propuesto inicialmente por el presidente Donald Trump. Los aranceles del 15 % entraron en vigor el 7 de agosto.
Los impactos de los aranceles estadounidenses se han sentido con fuerza en toda la industria automotriz japonesa, con una caída del 24,2% en los envíos de automóviles japoneses a Estados Unidos en septiembre, aunque esta cifra fue ligeramente inferior a la caída del 28,4% registrada en agosto.
Aunque Toyota tiene una amplia producción en Norteamérica, aproximadamente una quinta parte de sus ventas en Estados Unidos todavía dependen de las importaciones japonesas
Las proyecciones de Toyota
Pese al escenario anterior, la empresa elevó su previsión de beneficios operativos para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo, aunque advirtió de un impacto de 1,45 billones de yenes debido a los aranceles estadounidenses.
En concreto, Toyota revisó su previsión de beneficios operativos a 3,4 billones de yenes desde los 3,2 billones de yenes previstos anteriormente.
Las acciones de la firma cayeron hasta un 5 % en Tokio porque los nuevos cálculos estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, que preveía 3,86 billones de yenes.