Gasto de hogares creció 2,48 % en el primer trimestre; CDT vuelven a tomar relevancia ante subida de tasas del BanRep

El gasto de los hogares no registró una gran alza en el primer trimestre de 2026, ubicándose en 2,48 %. Esto significa que los hogares colombianos están comprando, pero a un ritmo más lento. Si bien el gasto corriente muestra buenos indicadores, si se evalúa el nivel de inflación, el gasto en términos reales no refleja grandes aumentos debido al alza en los precios de bienes y servicios, en especial de aquellos que se compran con mayor frecuencia.
De esta manera, el gasto continúa, pero su capacidad es limitada, lo que puede dar paso al ahorro. En este escenario, las tasas de los CDT se han mantenido atractivas gracias al incremento en la tasa de política monetaria del Banco de la República, lo cual estaría haciendo que cada vez más personas se interesen en preferir ahorrar a gastar, buscando rendimientos y estabilidad a mediano plazo en lugar de hacerlo en el corto plazo.
Imagen: Raddar
En promedio, este rubro del gasto entre 2022 y 2025 fue de 0,87 % en el primer trimestre, mientras que en 2026 fue de 2,48 %. Sin embargo, sí hubo una desaceleración gradual en febrero y marzo si se comparan estas cifras con los niveles prepandemia.
Cifras históricas
Con base en un informe de Raddar, el gasto de los hogares tiene una fuerte tendencia al alza desde el primer trimestre de 2026. Sin embargo, presentan ritmos diferentes de recuperación, particularmente en un periodo en el que ha habido un alza inflacionaria y condiciones laborales que siguen representando un desafío, como por ejemplo la informalidad.
Con ello, el informe sugiere que, si bien el gasto real se ha mantenido en los últimos tres años, por lo menos desde las cifras del primer trimestre, existen brechas ocultas entre distintos grupos de hogares.
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Adicionalmente, los alimentos han sido uno de los rubros que más presión han ejercido en la inflación. A estos costos les siguen vivienda, arriendos y artículos para el hogar, aunque los servicios públicos han reducido parcialmente la presión en este sentido.
Por otro lado, el informe sugirió que en 2026 el gasto en bienes esenciales del día a día, como alimentos y transporte, registró alzas, mientras que otro tipo de consumo de bienes y servicios, como los bienes durables o semidurables, perdieron terreno.
Si bien en este tipo de compras ganó peso dentro del mercado de los hogares, el entretenimiento fue uno de los sectores preferidos en materia de consumo. Lo anterior puede deberse a efectos estacionales, es decir, a periodos como las vacaciones de enero, las celebraciones de San Valentín en febrero o el periodo previo a la Semana Santa e incluso durante ese mismo periodo.
Según se mencionó, los gastos estarían dirigidos hacia alimentos y también hacia comidas fuera del hogar, que es precisamente uno de los rubros más expuestos a la inflación.
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Mercado laboral
Si se analizan las cifras históricas desde 2022, en Colombia se han generado cerca de tres millones de empleos. Sin embargo, lo anterior se ha dado principalmente gracias a posiciones como empleado particular o trabajador por cuenta propia.
El informe de Raddar manifestó que, pese al incremento de trabajadores por cuenta propia, la tasa de informalidad tuvo una tendencia a la baja en los últimos años, aunque este indicador del mercado laboral también se ha estabilizado desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026.
Por ramas de actividad económica, la industria manufacturera, la administración pública, la defensa, la educación y la atención a la salud son los sectores productivos que más han generado empleo.
Lo que se espera para el bolsillo de los hogares
Entre abril y junio, este sector poblacional enfrentará un periodo marcado por días festivos, celebraciones del Día de la Madre, jornadas electorales y eventos deportivos, los cuales pueden inducir a decisiones de gasto.
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Lo que sí se tiene claro es que, con el aumento de las tasas de interés y con la incertidumbre que hay al interior de la Junta Directiva del Banco de la República, es posible que también se fortalezcan los incentivos al ahorro, puesto que las tasas de interés se mantendrán altas. Con ello, los créditos se encarecen, pero también se vuelven más atractivos algunos productos bancarios de ahorro, como los CDT.
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