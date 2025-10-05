Estilo de vida

Gastrofest 2025: menús especiales, turismo y fortalecimiento empresarial en Bogotá y Cundinamarca

Gastrofest 2025 reúne a 200 establecimientos de Bogotá y Cundinamarca con menús especiales, experiencias turísticas y apoyo empresarial.

Restaurantes, comida
Festival Gastrofest busca impulsar la cocina local. Fotos Cortesía de la CCB

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) inició la cuarta edición de Gastrofest, un programa que promueve la formación, visibilidad y fortalecimiento empresarial del sector gastronómico.

Este año, el festival se desarrolla del 4 al 19 de octubre y reúne a 200 establecimientos de Bogotá y Cundinamarca, entre restaurantes, panaderías, cafés, pastelerías y cervecerías artesanales.

Con una apuesta renovada por la visibilización territorial, Gastrofest2025 organiza su programación alrededor de tres Territorios de Sazón: Zona Norte, Zona Sur y Sabana Centro, que agrupan a negocios de 16 localidades de la capital y 15 municipios del departamento.

Más que una feria gastronómica, Gastrofest es una estrategia de desarrollo empresarial que busca dinamizar la economía local y regional. El evento incluye menús especiales, experiencias turísticas y activaciones abiertas al público.

Las principales se llevarán a cabo los días 11 de octubre en Kennedy, 12 en Usaquén y 13 en Chía, con degustaciones, actividades culturales y espacios de encuentro entre comensales y emprendedores.

Territorios de Sazón: una apuesta por la identidad culinaria

Cada territorio dentro de Gastrofest 2025 tiene un enfoque particular que busca resaltar la diversidad y el impacto económico del sector gastronómico:

  • Zona Sur (Bogotá): agrupa a las localidades de Kennedy, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Antonio Nariño. Busca impulsar la economía popular y reconocer los saberes tradicionales de las comunidades locales.
  • Zona Norte (Bogotá): con epicentro en Usaquén y presencia en Chapinero, integra tradición y modernidad. La CCB impulsa aquí la reactivación de negocios afectados por obras de infraestructura.
  • Sabana Centro (Cundinamarca): incluye a Chía, Cajicá, Sopó y Tenjo, y se consolida como un polo emergente de turismo gastronómico y cultural que une lo rural y lo urbano.

En esta edición, Gastrofest destaca a 21 ganadores del Concurso de Cocinas, seleccionados por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad gastronómica. Estos establecimientos representan el espíritu de una industria que evoluciona y aporta significativamente al crecimiento económico regional.

El festival forma parte del Clúster de Seguridad Alimentaria de Bogotá y Cundinamarca, una iniciativa de la CCB que agrupa a más de 107.000 empresas, genera 543.000 empleos y contribuye con el 6,8 % del PIB nacional.

Destacado: ¿Cómo sacar el registro en la Cámara de Comercio para crear una empresa en Colombia?

Los ciudadanos pueden consultar el directorio de establecimientos participantes y la agenda completa en www.gastrofest.com.co, donde encontrarán el plato Gastrofest a precio especial disponible durante toda la duración del festival.

Con esta iniciativa, Gastrofest consolida su papel como un motor de crecimiento para el sector gastronómico, fortaleciendo la competitividad y la conexión entre el turismo, la cultura y la economía regional.

Tags: Cámara de Comercio de Bogotá, finanzas personales
