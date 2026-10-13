La necesidad constante de financiamiento que enfrenta el Gobierno Nacional para cubrir un desbalance fiscal se ha convertido en un factor determinante que explica por qué el dólar seguiría barato en Colombia.
Según afirmó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, la masiva colocación de títulos de deuda interna ha obligado a una continua monetización de divisas que presiona la tasa de cambio a la baja, haciendo que el peso colombiano se haya apreciado más que la mayoría de las monedas de América Latina en lo corrido de 2026.
Durante su presentación, el funcionario afirmó: “El Gobierno coloca muchos títulos en el mercado interno, coloca muchos TES y atrae recursos, y los inversionistas mismos convierten los dólares en pesos para comprar esos TES. En cualquiera de los dos casos entran muchos dólares al país”.
Y añadió que este flujo responde a compromisos fiscales ineludibles, los cuales se prevé se mantengan en el país.
“Se sigue necesitando traer mucha plata para financiar un déficit fiscal que hoy por hoy sigue siendo extraordinariamente alto. Se ha hecho más transparente, más explícito el déficit, pero sigue siendo un déficit fiscal extraordinariamente alto con perspectiva de que siga siéndolo incluso el año entrante, porque es muy difícil el proceso de reducirlo”, afirmó.
Otras razones por las que el dólar en Colombia seguiría barato
Villar también se refirió a otras razones por las que la divisa mantendría niveles cercanos a los $3.000, luego de varios años de estar por encima de la barrera de los $4.000.
Por una parte, Colombia continúa beneficiándose de su condición exportadora de petróleo, cuyas cotizaciones en los mercados internacionales prácticamente se duplicaron desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, sumado a mejores precios en otros rubros esenciales de exportación como el café y el oro, y al hecho de que la región mantiene menor exposición directa frente a dichas tensiones geopolíticas.
Por otra parte, anotó que la persistencia de una inflación elevada obligó al banco central a subir las tasas de interés, ampliando el diferencial frente a las economías desarrolladas y atrayendo recursos hacia activos locales, un escenario que se complementa con la entrada continua de divisas por cuenta del crecimiento en el flujo de remesas.
Ahora bien, el gerente del emisor advirtió que el reciente repunte del dólar hacia los $3.200 se debió, en parte, al mayor Presupuesto y déficit fiscal de Colombia para 2027, que fue revelado hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda.
Lo anterior también tuvo un coletazo en el riesgo país de Colombia, medido por los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años, el cual viene teniendo cifras mayores a las de pares regionales como Brasil, México, Chile y Perú.
Finalmente, Villar se refirió al aumento del desempleo en agosto, para lo cual dijo que esto podría explicarse debido al freno al exceso de gasto público de parte del nuevo gobierno.