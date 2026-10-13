Relevante | Puerto Antioquia estrena ruta marítima directa con Asia y China: así operará el servicio semanal

Puerto Antioquia incorporó una conexión marítima directa con Asia y China que ofrecerá tiempos de tránsito de entre 34 y 36 días y una frecuencia semanal.
El puerto, ubicado en Turbo, Antioquia, anunció el inicio oficial del servicio PEX2 de la naviera CMA CGM, que ampliará las alternativas logísticas para los importadores y exportadores colombianos.
La nueva ruta será atendida por buques con una capacidad promedio de 16.000 TEU, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, y hasta 366 metros de eslora. Las embarcaciones conectarán a Puerto Antioquia con los principales puertos base de Asia, incluido China, uno de los mercados más relevantes para el comercio exterior del país.
“Con esto Puerto Antioquia reafirma su compromiso con la competitividad y la logística del país, sumando más coberturas, más servicios y más rutas a todos nuestros usuarios de comercio exterior en el país y en Antioquia”, afirmó Ginna Castro Mican, vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia.
Puerto Antioquia amplía su conectividad internacional
La incorporación del servicio PEX2 busca responder a la importancia de Asia para el comercio colombiano. Según cifras divulgadas por el puerto, el 52 % del comercio de Colombia en contenedores proviene de ese continente.
Además, entre el 20 % y el 22 % de las importaciones que llegan desde Asia a Colombia tiene como destino final Antioquia, lo que representa una oportunidad para acercar las operaciones portuarias a los centros de consumo y producción del departamento.
De acuerdo con la compañía, Puerto Antioquia se encuentra aproximadamente a 290 kilómetros de los principales destinos en Antioquia, una ubicación que puede reducir las distancias terrestres frente a otras alternativas portuarias utilizadas para movilizar mercancías hacia la región.
La conexión también se suma a los servicios que el puerto ha incorporado para atender mercados de Estados Unidos, Europa y América Latina, con lo que amplía su cobertura internacional.
Otro de los aspectos destacados por la terminal es la eficiencia de sus operaciones terrestres. Durante sus primeros ocho meses de operación, registró tiempos promedio de atención de 18 minutos para los camiones. En las operaciones de doble ciclo, en las que un transportador entrega un contenedor y retira otro, los tiempos se ubican entre 28 y 30 minutos.
Estos tiempos, junto con la nueva conexión marítima, podrían ofrecer alternativas para reducir los tiempos de transporte terrestre y los costos logísticos de los importadores, aunque el resultado dependerá de las características de cada operación.
Con la incorporación del servicio PEX2, Puerto Antioquia completa 10 servicios regulares de línea marítima y amplía las opciones de conexión internacional para las empresas colombianas, especialmente aquellas que movilizan mercancías entre Asia y el departamento de Antioquia.
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