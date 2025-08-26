Luego de que el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, anunciara la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por supuesto fraude hipotecario relacionado con la compra de dos propiedades a principios de esta década, la funcionaria parece haber hecho caso omiso y anunció medidas legales para protegerse.
«El presidente Trump pretendió despedirme con justa causa cuando no existe ninguna causa legal y no tiene autoridad para hacerlo. No renunciaré. Seguiré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022», declaró Cook en un comunicado emitido por su abogado, Abbe Lowell.
Lowell, precisamente, dijo este martes que presentarían una demanda para impugnar la supuesta «acción ilegal» del gobierno Trump contra su clienta.
Tal como se cita en un artículo de Yahoo Finance, esta medida supone “una acción sin precedentes, que coloca a la Reserva Federal en un terreno desconocido y probablemente desencadene una batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema”.
Cook, al impugnar la orden de destitución de Trump, podría solicitar inmediatamente una orden judicial que la restituya mientras el litigio avanza. No se han presentado cargos en su contra, aunque un funcionario del Departamento de Justicia indicó la semana pasada posibles planes para investigarla.
¿Por qué se busca destituir a Cook?
En su carta pública, Trump afirmó en días pasados que Cook hizo declaraciones contradictorias sobre su residencia principal. “Primero afirmó que una propiedad en Michigan sería su residencia principal y luego firmó un acuerdo por separado dos semanas después, declarando lo mismo sobre una propiedad en Georgia”, se lee en el documento.
Para el presidente estadounidense, era inconcebible que ella desconociera el compromiso inicial e imposible que pretendiera cumplir con ambos.
Según CNBC, el presidente Trump había estado presionando a Cook para que renunciara desde la semana pasada después de que “una carta enviada por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, instara a la fiscal general Pam Bondi a investigar a Cook por este par de hipotecas”.