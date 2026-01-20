Noticias económicas importantes Noticias macroeconómicas Noticias políticas

Gobierno expidió decreto para eliminar prima mensual de casi $17 millones que recibe cada congresista en Colombia

El decreto regirá para los nuevos senadores que lleguen en julio del 2026. 

Presidente Gustavo Petro en el Congreso
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El Gobierno Nacional expidió un decreto para reducir la prima de servicios que reciben los congresistas, cuyo valor mensual asciende este año a casi $17 millones.

El Ejecutivo argumenta que el monto actual de la prima —equivalente a más de 15 salarios mínimos— no guarda proporción con la capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogares del país y constituye una excepción salarial dentro del sector público.

El gobierno venía preparando esta medida desde que se conocieron los problemas en la caja y el aumento del salario mínimo en Colombia.

El decreto fue expedido por Función Pública; cabe mencionar que este texto no requeriría un trámite legislativo, pues se adopta por vía reglamentaria dentro de las competencias del Ejecutivo y regirá para los nuevos senadores que lleguen en julio del 2026. 

DECRETO No. 0030 DEL 19 DE ENERO DE 2026Descarga

Aquí el decreto.

Tags: Colombia, Gustavo Petro, Noticias Valora Analitik
