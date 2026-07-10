Gobierno expide resoluciones clave para fortalecer interconexión eléctrica con Venezuela y Ecuador

El Ministerio de Minas y Energía expidió dos resoluciones para regular el intercambio de energía eléctrica entre Colombia y Venezuela, así como entre Colombia y Ecuador. Según explicó el ministro de la cartera, Edwin Palma, la decisión busca fortalecer la integración energética con ambos países. Recordó que hace una década Colombia y Venezuela estaban interconectadas y que desde Puerto Carreño (Vichada) se suministraba energía a bajo costo.
La cartera también señaló que, tras el “rompimiento” de las relaciones comerciales con Venezuela durante gobiernos anteriores, la actual administración expidió una reglamentación que habilita nuevamente las transacciones de electricidad con ese país. La normativa fija lineamientos para la conexión, operación y rehabilitación de las interconexiones existentes, con el propósito de utilizar la infraestructura disponible y facilitar el comercio de energía.
“Entre sus principios fundamentales establece que ninguna exportación podrá afectar el abastecimiento de la demanda nacional, facultando al Centro Nacional de Despacho a limitar o suspender intercambios cuando las condiciones del sistema lo requieran”, señaló el Ministerio.
La entidad explicó que, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las resoluciones también fortalecen el intercambio de electricidad entre Colombia y Ecuador, mediante reglas comerciales orientadas al despacho económico del sistema y a la libre competencia entre los participantes.
“La integración energética regional no significa poner en riesgo el suministro de los colombianos. Todo lo contrario, estas resoluciones garantizan que primero está el abastecimiento nacional, y sobre esa base, Colombia pueda aportar a la seguridad energética de nuestros países vecinos mediante reglas claras, transparencia y confiabilidad”, afirmó Palma.
El objetivo del Gobierno es que Colombia consolide su papel como proveedor regional de electricidad y fortalezca la integración energética entre los tres países. Según Palma, la medida hace parte de una política energética con una “visión latinoamericana”, orientada a aprovechar la infraestructura existente y fortalecer la cooperación con las naciones fronterizas.
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Finalmente, la cartera indicó que las resoluciones fortalecen la coordinación entre la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el Centro Nacional de Despacho, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos y el propio Ministerio de Minas y Energía, junto con los demás agentes del mercado, con el fin de garantizar una operación de las interconexiones internacionales y evaluar de forma permanente su impacto sobre la capacidad de abastecimiento y exportación del sistema eléctrico colombiano.
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