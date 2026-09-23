Gobierno no descarta subir precios del diésel a largo plazo: revela condiciones que deberían cumplirse

El déficit que dejó el Gobierno saliente de Gustavo Petro a nivel energético sigue generando alertas, lo que ha obligado al nuevo Gobierno a tomar decisiones para enfrentar los retos.
Esta vez la advertencia llegó por parte de Armando Cuello, viceministro de Energía, quien en el marco del Seminario ANIF y CREE “Energía para volver a crecer” afirmó: “No hay razón para que sigamos subsidiando un diésel, generando un hueco”.
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No obstante, dejó claro que si se aplica esta medida -que implicaría una subida de precios del ACPM-, sería de una manera “muy delicada y paulatina”, teniendo en cuenta el impacto que causaría en el bolsillo de los colombianos, quienes ya se enfrentan a altos costos día a día.
Y es que según el viceministro de Energía, el país no está preparado, “la economía está muy débil para subir los precios y fletes”.
El primer paso, en sus palabras, es generar competitividad de otro tipo, tal como la energía “barata”. A su vez, la meta de crecimiento que tiene el presidente Abelardo de la Espriella del Producto Interno Bruto (PIB), que es del 6 %.
“Tiene que ser de manera paulatina, progresiva, conversada y concertada para que no genere un impacto tan grande en los camioneros y otros involucrados”, concluyó el tema Cuello.
Por otra parte, una de las alertas que lanzó en el seminario fue que recibió del expresidente Petro un sistema energético en crisis y con las empresas Air-e y Afinia con déficits mensuales cercanos a los $200.000 millones cada una.