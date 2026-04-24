Gobierno Petro aplicó nueva norma que cambia horarios y condiciones de trabajo para estos ciudadanos

El Ministerio de Trabajo confirmó, mediante una circular, un cambio en las condiciones de jornada para los trabajadores del sector de la seguridad privada en Colombia. De acuerdo con la disposición, quienes desempeñan funciones operativas en este ámbito podrán laborar hasta 12 horas diarias, siempre que exista un acuerdo escrito entre las partes y que no se exceda el límite máximo de 60 horas semanales, incluyendo el tiempo suplementario.
La medida busca garantizar la aplicación uniforme de las normas relacionadas con el trabajo adicional y la duración de la jornada laboral en todo el territorio nacional. En este sentido, el Ministerio enfatiza la necesidad de que los empleadores y trabajadores formalicen por escrito cualquier acuerdo que implique la ampliación de la jornada diaria, con el fin de asegurar transparencia y cumplimiento de la normativa vigente.
En línea con estos ajustes, se establece que la ampliación de la jornada hasta 12 horas diarias no podrá sobrepasar el tope semanal de 60 horas. Este límite incluye tanto las horas ordinarias como las extras, lo que obliga a las empresas a llevar un control riguroso del tiempo laborado por cada trabajador. La disposición también reitera que dichos acuerdos deben respetar los derechos laborales fundamentales, especialmente en lo relacionado con los periodos de descanso obligatorio.
¿Qué disposiciones adicionales deben aplicar las empresas de vigilancia?
De manera paralela, las empresas deberán avanzar en la implementación progresiva de la reducción de la jornada laboral ordinaria, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Este proceso culminará con la adopción de una jornada máxima de 42 horas semanales, que entrará en vigor a partir del 15 de julio de 2026. La transición hacia este nuevo límite deberá realizarse sin afectar las condiciones salariales de los trabajadores, tal como lo estipulan las normas actuales.
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El Ministerio también subraya que estos cambios no implican una disminución en la remuneración ni afectan los tiempos de descanso a los que tienen derecho los empleados. Por el contrario, se busca equilibrar las necesidades operativas del sector con la protección de las garantías laborales.
Por otra parte, las empresas de vigilancia y seguridad privada estarán obligadas a implementar un sistema de registro detallado de las horas extras trabajadas. Este registro deberá reflejarse de manera clara en los comprobantes de nómina, con el fin de facilitar la verificación por parte de las autoridades competentes y de los propios trabajadores.