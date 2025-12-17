Gobierno Petro pide a los equipos del fútbol colombiano reconocer acuerdos sindicales: Clubes tienen reparos

El Ministerio del Trabajo intensificó su intervención en el fútbol colombiano al pedir públicamente a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que firmen un acuerdo laboral con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).
El llamado se hizo en la antesala de la final de la Liga BetPlay donde Junior derrotó a Tolima y se consagró campeón en Ibagué, y en un contexto marcado por investigaciones oficiales, sanciones a clubes y denuncias por presunta vulneración de derechos laborales.
La solicitud fue realizada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, donde recordó que el acuerdo laboral viene siendo trabajado durante varios meses de 2025 en una mesa de diálogo promovida por su cartera. Según el Ministerio, el objetivo es establecer reglas claras sobre las condiciones de trabajo de los futbolistas profesionales, un sector que hace parte formal del mercado laboral colombiano.
El momento del pronunciamiento no es menor. El fútbol colombiano atraviesa una coyuntura compleja por los atrasos salariales que afectan a varios clubes, entre ellos el Deportivo Pereira, sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimientos en el pago a jugadores y personal administrativo. A esto se suman investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presunta cartelización de futbolistas, un proceso que sigue en curso.
En ese escenario, el Gobierno decidió elevar la presión institucional sobre los entes rectores del fútbol colombiano. El Ministerio del Trabajo confirmó que abrió una investigación formal contra la Dimayor y la FCF, tras una denuncia presentada por Acolfutpro, lo que convierte este conflicto en uno de los más relevantes entre el Estado y la industria del fútbol en los últimos años.
Acuerdo laboral con Acolfutpro: El reclamo del Gobierno al fútbol profesional
En su mensaje, el ministro Sanguino señaló que el espectáculo del fútbol profesional depende directamente del trabajo de los jugadores y que, por tanto, debe garantizarse el respeto a sus derechos laborales.
De acuerdo con Acolfutpro, el conflicto tiene un historial de varios años. Desde septiembre de 2019, más de 1.000 futbolistas profesionales suscribieron un pliego de peticiones que, según el sindicato, fue desconocido por la FCF y la Dimayor. La organización sostiene que ambas entidades se negaron a iniciar conversaciones formales bajo los términos del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo.
El caso escaló a instancias internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) intervino en el denominado Caso 3423, lo que llevó a la apertura de conversaciones entre las partes en abril de 2024. Sin embargo, Acolfutpro afirma que, pese a ese proceso, los compromisos no se materializaron en un acuerdo firmado.
Según el sindicato, el 29 de septiembre de 2025 se alcanzó un acuerdo total entre las partes. No obstante, el 6 de noviembre de 2025, cuando fueron convocados por el Ministerio del Trabajo para la firma oficial, la Dimayor y la FCF se negaron a suscribir el documento sin presentar una justificación válida.
Investigación contra Dimayor y FCF y un conflicto de impacto económico
Ante esta situación, el Ministerio del Trabajo decidió asumir el caso bajo la figura de poder preferente. Esto implica que la investigación será adelantada directamente por la Unidad de Investigaciones Especiales de la cartera laboral, con prioridad y bajo criterios de transparencia, celeridad y debido proceso, según lo informado por Acolfutpro.
La paradoja es que, mientras el deporte consolida su peso económico en el país, persisten problemas estructurales en el cumplimiento de obligaciones laborales. Acolfutpro ha insistido en que los atrasos salariales, la falta de estabilidad contractual y la ausencia de negociación colectiva afectan la sostenibilidad del sistema, especialmente para jugadores de clubes con menores ingresos.
Por ahora, ni la Dimayor ni la Federación Colombiana de Fútbol han anunciado públicamente una fecha para la firma del acuerdo laboral. Mientras tanto, la investigación del Ministerio del Trabajo sigue su curso y el pulso entre el Estado, los dirigentes y los futbolistas mantiene en tensión al principal espectáculo deportivo del país.