Gobierno suspende centro de diagnóstico involucrado en accidente fatal de jóvenes en Antioquia

El Ministerio de Transporte informó que la Superintendencia de Transporte abrió investigación administrativa, formuló pliegos y ordenó la suspensión del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) por el siniestro vial que dejó 16 adolescentes muertos en Antioquia.
El CDA sancionado fue Comercializadora Servisuper LTDA, por presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo involucrado en el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 14 de diciembre en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia.
Cabe recordar que el siniestro dejó como resultado 17 personas fallecidas —16 de ellas adolescentes— y 20 personas heridas, una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en el país.
De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el CDA habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía.
Como medida preventiva y de ejecución inmediata, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión de la habilitación del CDA por seis (6) meses, lo que implica la desconexión del RUNT, la imposibilidad de expedir certificados de Revisión TécnicoMecánica y de Emisiones Contaminantes, y la suspensión total del servicio a los usuarios, decisión que deberá ser informada públicamente en las instalaciones del centro.
La ministra de Transporte, María Fernando Rojas, dijo: “No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas”.
Hallazgos de la investigación
Durante la evaluación de las evidencias fílmicas del sistema Sicov y las verificaciones técnicas realizadas, la Superintendencia de Transporte identificó graves inconsistencias en el proceso de inspección del vehículo, entre ellas: Falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado, ausencia de revisión exterior del vehículo (llantas, luces, carrocería), ausencia de revisión interior (sillas, cinturones de seguridad, salidas de emergencia), deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.
La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte continuará con el proceso administrativo correspondiente y no se descartan nuevas decisiones conforme avancen las investigaciones.