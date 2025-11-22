Así será el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con McLaren en la pole position: Hora y canales en Colombia

Este sábado 22 de noviembre la Fórmula 1 vivirá una de las últimas carreras de su temporada 2025, en Estados Unidos. Más concretamente, en el Gran Premio de Las Vegas, donde los pilotos ya se preparan para competir.
Durante la calificación, que estuvo marcada por la lluvia y dificultó las condiciones para los corredores, Lando Norris quedó en la pole position y más cerca de obtener el campeonato este año.
El piloto de McLaren dominó las condiciones adversas para terminar por delante de Max Verstappen de Red Bull y Carlos Sainz de Williams Racing, mientras que su rival por el título, Oscar Piastri, también de McLaren, se quedó con el quinto puesto.
Esta fue la tercera pole position consecutiva para Norris, cuyo tiempo de 1 minuto y 47,9 segundos fue casi tres décimas más rápido que el de Verstappen durante una sesión de clasificación que se mantuvo “húmeda de principio a fin”, dice el sitio web de la Fórmula 1.
¿Cómo es el Gran Premio de Las Vegas?
De acuerdo con el recuento de la F1, Las Vegas había albergado dos carreras, bajo el nombre de Gran Premio Caesars Palace, en 1981 y 1982. En ambas ocasiones fue sede de la última carrera de la temporada: Alan Jones, piloto de Williams, ganó la carrera de 1981, mientras que Michele Alboreto logró su primera victoria en F1 con Tyrrell en la de 1982.
Por su parte, Nelson Piquet y Keke Rosberg se alzaron con el título en 1981 y 1982, respectivamente, tras finalizar quintos.
“Situado en pleno centro de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km y 17 curvas serpentea junto a lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Con velocidades medias similares a las de Monza, los aficionados tienen garantizada mucha acción y adelantamientos”, destaca la organización.
Horario y canales para ver el Gran Premio de Las Vegas en Colombia
El Gran Premio de Las Vegas se correrá, en hora colombiana, a las 11:00 p.m. del sábado 22 de noviembre.
Para los amantes de la Fórmula 1 en Colombia, este gran premio y todas las otras competencias se podrán ver en ESPN, cuya transmisión también estará disponible en la plataforma de Disney+.
Además, quienes quieran estar al día con toda la información de la F1, podrán ver en tiempo real y con múltiples funciones, todas las carreras desde el servicio por suscripción que ofrece directamente la franquicia.