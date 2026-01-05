La historia entre Dinamarca y Donald Trump vuelve a sumar otro capítulo. Esta vez, por cuenta de las declaraciones del mandatario estadounidense en torno a Groenlandia.
En una entrevista concedida a ‘The Atlantic’, el jefe de Estado de EE. UU. señaló la necesidad de contar con la isla por motivos de seguridad nacional. La afirmación cobró mayor relevancia al producirse poco después de la operación militar ejecutada por el país norteamericano en Venezuela.
Ligado a esos comentarios, Katie Miller, esposa del jefe de gabinete adjunto del presidente estadounidense, Stephen Miller, publicó una imagen modificada del territorio autónomo danés en su cuenta de X junto con la palabra «PRONTO».
Estos hechos han encendido las alarmas en Dinamarca, país responsable de la defensa de Groenlandia, respecto a las ambiciones militares de Estados Unidos con este territorio.
En ese contexto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, hizo un llamado al gobierno estadounidense a dejar de lado las amenazas por el control de Groenlandia. “Insto firmemente a Estados Unidos a que detenga las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta”, señaló.
Frederiksen también recordó que tanto Dinamarca como Groenlandia hacen parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de manera que cuentan con las garantías de seguridad de la alianza.
En línea con esas declaraciones, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó los comentarios de Trump de “groseros” e “irrespetuosos”, y reiteró que su posición “está firmemente anclada en el derecho internacional”.
La historia de Trump con Groenlandia
Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense hace mención de sus intenciones de hacerse con el control de Groenlandia.
Los argumentos de Trump se respaldan en que este representa un territorio clave en materia de seguridad nacional al considerar su cercanía con el país norteamericano. Eso sumado a que se trata de una isla con alto potencial de minerales, especialmente de materias primas esenciales como las tierras raras.
