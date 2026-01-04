El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este domingo que no descarta una operación militar en Colombia, luego de que medios le preguntaran acerca del país y del presidente, Gustavo Petro.
Se trata de la segunda vez que el jefe de Estado se refiere al mandatario colombiano, luego de que el sábado dijera que «debía cuidarse», justo en medio de la rueda de prenesa en la que dio detalles de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa de territorio venezolano.
Posible operación militar en Colombia y declaraciones sobre Venezuela
Ahora, este domingo, desde el Air Force One, Trump afirmó: «Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo«.
Posteriormente, fue cuestionados sobre si esto implicaría una operación militar en Colombia, a lo cual respondió: «Me parece bien».
De otro lado, sobre Venezuela, Trump declaró que tendrán elecciones en el momento adecuado y que ellos dirigirán Venezuela. También dijo que necesitan acceso total al petróleo y otros bienes que les permitan reconstruir su país, incluyendo acceso a caminos y puentes.
Trump advirtió que si la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otros funcionarios no se comportan, harán un segundo ataque en Venezuela y añadió que poner tropas en tierra dependerá de «cómo actúen».
Delcy Rodríguez asume el poder interino mientras Maduro enfrenta juicio en Nueva York
Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas militares estadounidenses, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera inmediata la jefatura del Estado como presidente encargada.
Rodríguez rechazó la legitimidad de su propia designación en términos prácticos, insistiendo en que en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro. En una alocución televisada, describió las acciones de Washington como una barbarie y un crimen de lesa humanidad.
Mientras esto sucede, la Fiscalía de Estados Unidos se prepara para iniciar el juicio contra Maduro y su esposa, quienes serán juzgados como líderes de una red de narcotráfico en la región. Ambos han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, lugar donde deberán comparecer a partir de este lunes, 5 de enero.
Además, deberán responder por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.