La fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa se enfrentarán a lo que ya se considera como un juicio histórico, al ser acusados, entre otros, de liderar una red de narcotráfico en la región.
De acuerdo con Bondi, el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York, lugar donde deberán comparecer.
Nicolás Maduro, dijo la fiscal, ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.
Lo que viene para el caso de Maduro y su esposa
“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, agregó la fiscal a través de su cuenta en X.
“En nombre de todo el Departamento de Justicia de los EE. UU., quisiera agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, complementó sobre lo que viene para Maduro.
Recomendado: Tras captura de Maduro, esto pasaría en Venezuela: ¿Habrá elecciones?
El presidente Trump ya había señalado que el régimen de Venezuela encabezaba una estructura criminal que estaba también permitiendo el envío de droga a territorio estadounidense.