Tras captura de Maduro, esto pasaría en Venezuela: ¿Habrá elecciones? ¿Quién queda al mando?

El gobierno de Donald Trump confirmó la detención de Nicolás Maduro durante la madrugada de este 3 de enero. Según esa misma información, varios altos funcionarios habrían sido objetivo de los ataques del ejército estadounidense.
En medio de la información dada a conocer y pendiente de que se sepa qué otros funcionarios fueron capturados en medio de las operaciones, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es quien ha salido a hablar en voz del régimen de Maduro, junto con Diosdado Cabello, ministro del Interior.
Analistas hablan de la posibilidad de que, de momento, el gobierno de Venezuela descanse sobre estos dos nombres, aunque en sus primeras declaraciones ninguno de esos funcionarios aclaró quién está al mando del régimen. Tanto Cabello como Rodríguez pidieron a la ciudadanía salir a defender la soberanía.
Sin embargo, y ante la ausencia de Maduro, son varios los mecanismos constitucionales que se podrían activar en caso de que no regrese al manejo del gobierno venezolano.
Captura de Maduro: Esto dice la Constitución de Venezuela tras eventual ausencia
1. Definición de la falta
La situación actual podría encajar en lo que el Artículo 233 define como falta absoluta. Aunque este artículo enumera causas como la muerte, la renuncia o la destitución por el Tribunal Supremo, la captura y traslado fuera del país por una fuerza extranjera podría ser interpretada jurídicamente como un «abandono del cargo» o una incapacidad física/física insuperable para ejercerlo.
2. ¿Quién asume el poder si no está Maduro?
El proceso de reemplazo varía según el momento del periodo presidencial en el que se encuentre el país:
- Si la falta ocurre en los primeros 4 años del periodo:
- El Vicepresidente Ejecutivo asume la presidencia temporalmente.
- Se deben convocar a elecciones universales, directas y secretas dentro de los 30 días siguientes. El nuevo presidente electo completará el período constitucional.
- Si la falta ocurre en los últimos 2 años del periodo:
- El Vicepresidente Ejecutivo asume la Presidencia de la República hasta completar el período constitucional.
3. Casos de Falta Temporal de Maduro (Artículo 234)
Si la situación se considera una falta temporal (por ejemplo, si se espera que el presidente regrese o si el estatus legal no es definitivo):
- El Vicepresidente Ejecutivo suple al Presidente hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días más.
- Si la falta temporal se prolonga por más de 180 días, la Asamblea Nacional debe decidir si se declara la falta absoluta.
Resumen de la línea de sucesión actual
Dada la estructura del gobierno actual, si se sigue la norma constitucional vigente, el orden de asunción sería:
- Delcy Rodríguez (Vicepresidenta Ejecutiva).
- En caso de falta de la vicepresidenta, el Presidente de la Asamblea Nacional (actualmente Jorge Rodríguez) asumiría la presidencia para convocar a elecciones.
El llamado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez es a que la ciudadanía salga a defender la soberanía del gobierno de Maduro, al tiempo que pidió pruebas de vida.
*Este artículo fue generado, en parte, con IA de Gemini.