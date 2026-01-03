Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

“Exigimos pruebas de vida de Nicolás Maduro”: Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó al pueblo de Venezuela a seguir las órdenes de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez habla tras captura de Maduro
Delcy Rodríguez habla tras captura de Maduro. Imágenes: Gobierno de Venezuela

Luego de que el gobierno Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro en medio de los ataques a Caracas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a Estados Unidos pruebas de que Maduro sigue vivo.

“Exigimos pruebas de vida de Nicolás Maduro”, dijo. Al tiempo que aseguró que se mantiene el llamado popular a que los ciudadanos venezolanos defiendan la soberanía de su país.

“Exigimos el respeto por el Derecho Internacional de un hecho que ha cobrado la vida de funcionarios militares, civiles y ciudadanos inocentes”.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Imagen: Flickr Gobierno de Venezuela.

Otros llamados de la vicepresidenta de Venezuela por Nicolás Maduro

Agregó la vicepresidenta que la orden de Maduro fue la de activar los mecanismos de defensa de Venezuela. “Nadie va a vulnerar el legado histórico de Simón Bolívar”.

Insistió en que el llamado es a cuidar los recursos naturales venezolanos, haciendo referencia al petróleo que ha sido también incautado en las últimas semanas.

Dijo Delcy Rodríguez que Venezuela estaba preparada para la materialización de las amenazas del gobierno Trump.

Tren de Aragua
Donald Trump, presidente de EE. UU. (izq), y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (der). Fotos: Casa Blanca y Gobierno de Venezuela

Recomendado: Atención | Se reportan fuertes explosiones en Caracas, Venezuela, en medio tensiones con EE. UU.

De momento, se espera información oficial sobre lo que viene para Venezuela y si se dará una transición de régimen o, por el contrario, Venezuela llevará a cabo algún tipo de respuesta militar.

