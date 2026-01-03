El presidente Donald Trump confirmó que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas que inició en la madrugada de este sábado, 3 de enero.
En su cuenta de Truth Social, el mandatario afirmó: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.
Y añadió: “Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los Estados Unidos. Más detalles a continuación. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago”.
El post de Trump se presenta dos horas después de que se presentaran bombardeos y ataques en posiciones militares de Caracas, en medio de una operación lanzada por EE. UU.
La información fue confirmada inicialmente por fuentes oficiales a CBS News y posteriormente por el mandatario, quien entregará más detalles desde su residencia en La Florida.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se instaló un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, así como un plan operacional en la frontera. Igualmente, pidió convocar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.