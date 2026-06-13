La Unión Sindical Obrera (USO) anunció el fin del conflicto colectivo con Ecopetrol. El sindicato alcanzó un acuerdo con la administración de la petrolera, dando cierre a un desencuentro laboral que mantenían las partes desde mayo de 2025.
El movimiento sindical destacó cinco puntos claves alcanzados durante las negociaciones, las cuales se venían adelantando desde hace semanas.
En primera instancia, la USO y Ecopetrol acordaron proteger el empleo de los trabajadores directos que cumplieran 18 años de labor en la compañía. Esto con miras a garantizar la estabilidad laboral.
También se estableció la inclusión, por primera vez en la historia de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), de un capítulo exclusivo para contratistas convencionales y legales. Además, de la financiación y ejecución de proyectos sociales claves para el desarrollo de regiones como La Guajira y Puerto Gaitán.
Destacado: Gobierno fija medidas para mantener el suministro de gas durante el mantenimiento de regasificadora SPEC
En esa misma línea, el acuerdo contempla mejoras salariales para los trabajadores bajo el régimen legal y la garantía de progresividad para los colaboradores integrados en el Mapa de Cargos Operativo (MCO).
“Nuestra organización sindical expresa su más profundo agradecimiento a cada uno de los trabajadores, dirigentes y comunidades organizadas. Su respaldo inquebrantable, unidad y apoyo decidido en los campos petroleros y refinerías y en las mesas de diálogo fueron el motor para alcanzar este resultado histórico”, destacó la USO en un mensaje compartido en X.
A lo largo de los poco más de 12 meses que duró el conflicto, el sindicato expresó su desacuerdo a la falta de avances en las conversaciones y convocó a un paro de 24 horas para respaldar su pliego de peticiones orientadas en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Según informó Ecopetrol, en los próximos días se adelantarán los trámites correspondientes para la formalización y depósito del acuerdo convencional ante el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, los equipos negociadores de la empresa y la USO realizarán una socialización conjunta en todo el país con enfoque pedagógico sobre los acuerdos alcanzados.
Destacado: Ahora | Petro ordena liquidar la empresa Air-e tras fracaso de intervención; Andeg dice que decisión sería ilegal