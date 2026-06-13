Acuerdo entre Irán y EE. UU. para poner fin a la guerra se firmaría este domingo: Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán se firmará este domingo 14 de junio. La resolución permitiría poner fin al conflicto bélico y reabrir el estrecho de Ormuz.
A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que la relación de su Gobierno con este país es “mejor” a la que mantuvieron las administraciones anteriores. Además de indicar que espera colaborar con esta nación y todo Oriente Medio durante muchos años.
“Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva que esperamos no tener que volver a utilizar jamás”, destacó.
Previamente, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, había afirmado que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en “los próximos días”, de manera digital y no presencial. Según su versión, el acuerdo cuenta con dos partes.
La primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes; mientras que la segunda abordaría el tema nuclear.
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“Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días”, declaró.
Por su parte, Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, mencionó que el texto que se discute no es un “acuerdo final”, sino “un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará”.
También aseguró que puede que el memorando de entendimiento no se firme en la fecha señalada, puesto que el día exacto aún está pendiente por determinarse.
Los precios del petróleo cayeron más de 3 %, a mínimos de casi dos meses, después de que Trump cancelara nuevos ataques contra Irán. El viernes 12 de junio, el crudo Brent llegó a los US$87,25; mientras que el WTI alcanzó los US$84,57.
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