Delcy Rodríguez asume la Presidencia interina de Venezuela tras la captura de Maduro

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera inmediata la jefatura del Estado como presidente encargada.
Esta resolución surge tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses ayer sábado 3 de enero, un evento que el máximo tribunal ha calificado como una «agresión militar extranjera» y un «secuestro».
Para justificar este nombramiento, los magistrados hicieron una interpretación de los artículos 234 y 239 de la Constitución, alegando que el país enfrenta una «falta temporal» del mandatario debido a una imposibilidad material de ejercer su cargo sin tener certeza de por cuánto tiempo.
Según medios internacionales, el Tribunal Supremo de Justicia aclaró que esta medida tiene un carácter cautelar y preventivo para asegurar que la administración del país no se detenga, sin que esto represente todavía un veredicto final sobre si la ausencia de Maduro es absoluta.
El fallo fue respaldado por los magistrados Tania D’Amelio (presidente de la Sala), Lourdes Suárez, Luis Damiani, Michel Velásquez y Janette Córdova, de acuerdo con agencias internacionales.
Delcy Rodríguez rechazó la designación
La ahora presidente interina rechazó la legitimidad de su propia designación en términos prácticos, insistiendo en que «en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros». En una alocución televisada, Rodríguez describió las acciones de Washington como una «barbarie» y un crimen de lesa humanidad.
Rodríguez, abogada de 56 años, excanciller y figura clave del oficialismo, hace historia al ser la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado en Venezuela.
Tras la captura de Maduro, la vicepresidente, quien se encontraba en Rusia, lideró un consejo de defensa junto a otros funcionarios cercanos, como el ministro Diosdado Cabello.
Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha mantenido conversaciones con Rodríguez, sugiriendo que la vicepresidenta estaría dispuesta a cooperar con la transición porque «no tiene alternativa».
Según el New York Post, la decisión de EE. UU. de enviar una segunda tropa militar dependería de la obediencia de Rodríguez a las condiciones de Washington.
Otros medios subrayaron que se espera la instalación de la Asamblea Nacional para un nuevo periodo este 5 de enero.
