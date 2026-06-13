La encuesta final de intención de voto realizada por la firma Guarumo – Ecoanalítica revela que el candidato Abelardo de la Espriella dio un salto tras la primera vuelta del pasado 31 de mayo.
De acuerdo con el sondeo, revelado este sábado con El Tiempo, el abogado tiene una intención de voto de 52,6 %, una cifra que es nueve puntos porcentuales superior a la lograda en la medición que hizo la misma firma en mayo.
Además, confirma una tendencia de crecimiento desde los últimos meses ya que, previamente, había registrado cifras de 35,2 %, 36,4 % y 40,4 %, como se puede ver en la siguiente gráfica.
Por su parte, Iván Cepeda quedaría en segundo lugar de las elecciones presidenciales con un 45 % de intención de voto para los comicios del próximo 21 de junio.
Según Guarumo – EcoAnalítica, el candidato de la izquierda también tuvo un incremento de cinco puntos frente a la medición previa, aunque se ha mantenido en un rango entre 40 % y 45 % desde marzo de este año.
Así las cosas, la diferencia actual entre ambos candidatos es de 7,6 puntos a favor de De la Espriella, quien, con este resultado, se convertiría en el próximo presidente de Colombia.
A esto hay que sumarle que cada vez hay menos personas interesadas en votar en blanco (intención pasó de 16,4 % en mayo a 2,4 % en junio), lo que muestra que los colombianos tienen más claro por quién votarán el próximo domingo.
Los datos de la encuesta revelada hoy son muy similares a los que presentó Atlas Intel, que da a Abelardo como ganador de las elecciones con un 52,4 % frente a 44,4 % de Cepeda.
Consulte en este enlace la encuesta completa, cuya ficha técnica se puede ver a continuación: