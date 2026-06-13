Estos venezolanos crearon fintech que facilita pagos empresariales entre Colombia y Venezuela: así opera Qash

La apertura gradual de la economía venezolana implica nuevos desafíos que no había enfrentado el hermano país. Uno de ellos es la búsqueda de mecanismos para transferir dinero con Colombia.
Con ese foco nació la fintech Qash, fundada por los hermanos Spiwak, quienes encontraron la forma de resolver uno de los principales retos que enfrentan las empresas que quieren aprovechar la reactivación venezolana.
La compañía, que opera desde Colombia y Estados Unidos, procesa actualmente varios millones de dólares al mes y acaba de iniciar su expansión hacia Venezuela, un mercado en el que ve oportunidades derivadas de la recuperación gradual de la actividad económica y del aumento de las relaciones comerciales con otros países de la región.
“Estamos trabajando muy de la mano con empresas latinoamericanas que tienen clientes en Estados Unidos o en otros mercados y necesitan una forma eficiente de cobrar y mover su dinero”, explicó Ami Spiwak, cofundador de la fintech, en entrevista con Valora Analitik.
Solución para empresas que reciben pagos del exterior
Aunque la idea inicial surgió pensando en personas que quisieran ahorrar en dólares, la empresa encontró una demanda mucho más fuerte en el segmento corporativo.
Hoy su principal mercado son compañías exportadoras de servicios, agencias de mercadeo, firmas tecnológicas, empresas de turismo médico y otros negocios que venden servicios en el exterior y reciben pagos desde Estados Unidos.
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Según Spiwak, muchas de estas empresas siguen utilizando transferencias internacionales tradicionales, un proceso que puede tardar entre tres y cinco días hábiles y generar costos relevantes por intermediación bancaria.
La propuesta de Qash consiste en ofrecer infraestructura financiera basada en dólares digitales y cuentas empresariales en Estados Unidos, permitiendo que las operaciones se liquiden en cuestión de horas y con costos inferiores a los de los esquemas tradicionales.
Actualmente, la compañía trabaja con cerca de 50 clientes empresariales y ha concentrado su estrategia en empresas que mueven altos volúmenes de dinero.
“Nosotros nos enfocamos en menos clientes, pero que están moviendo volumen. Son empresas que reciben pagos internacionales y realizan operaciones por montos importantes cada mes”, explicó el ejecutivo.
La firma recibió sus primeros recursos de inversión hace aproximadamente dos años y medio de parte de Antler, fondo internacional de venture capital, y de un programa de emprendimiento respaldado por el gobierno de Países Bajos.
Desde entonces, ha registrado un crecimiento acelerado. De acuerdo con Spiwak, durante el segundo semestre del año pasado multiplicó por 30 el volumen procesado y este año volvió a triplicar esa cifra entre diciembre y mayo.
La apuesta por Venezuela
Uno de los proyectos más importantes para la compañía durante 2026 es su entrada a Venezuela.
Qash ya realizó el primer proceso de vinculación de empresas en ese país y considera que existe una oportunidad importante para facilitar las operaciones entre compañías venezolanas y colombianas.
La fintech sostiene que uno de los principales problemas que enfrentan actualmente las empresas venezolanas es la falta de mecanismos eficientes para realizar pagos internacionales, situación que obliga a muchas organizaciones a recurrir a estructuras complejas en terceros países o a intermediarios informales.
En ese contexto, la compañía busca convertirse en un puente para los pagos empresariales entre ambos mercados mediante cuentas corporativas en Estados Unidos y una plataforma propia de gestión financiera.
“Vemos una demanda enorme. Hay muchas empresas que necesitan cobrar en Estados Unidos, pagar proveedores internacionales o realizar operaciones con Colombia y hoy no cuentan con herramientas sencillas para hacerlo”, afirmó Spiwak.
La expectativa de la fintech es que Venezuela contribuya de manera significativa a su crecimiento durante el segundo semestre del año.
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[Verificar dato: Spiwak aseguró que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela pasó de cerca de US$8.000 millones hace más de una década a aproximadamente US$800 millones en la actualidad.
De una familia empresarial a una startup financiera
La historia detrás de Qash está estrechamente ligada a la trayectoria de sus fundadores. Los hermanos Spiwak nacieron y crecieron en Venezuela dentro de una familia empresarial vinculada a los sectores hotelero e inmobiliario. Tras la crisis económica venezolana, la familia se estableció en Colombia, donde continuó desarrollando sus negocios.
Esa experiencia personal es, precisamente, una de las razones por las que hoy ven una oportunidad en Venezuela.
Después de una década sin visitar el país donde nació, Spiwak regresó recientemente en una misión empresarial y encontró un mercado que comienza a mostrar señales de reactivación económica y nuevas necesidades de infraestructura financiera.
Para el emprendedor, la expansión de Qash hacia Venezuela representa no solo una oportunidad de negocio, sino también la posibilidad de participar en una nueva etapa de integración económica entre ambos países.
“Es muy emocionante poder participar en este nuevo capítulo que se está construyendo con algo que creemos que puede agregar mucho valor”, concluyó.