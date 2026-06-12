Inició foro Venezuela en perspectiva de Valora Analitik en Medellín: oportunidades y ventanas que se abren en este país

Desde el cambio de presidente en Venezuela, inversionistas, empresarios, gremios y otros actores han puesto lupa a lo que sucede en ese país.
En ese contexto, por medio del proyecto Inside Venezuela, Valora Analitik brinda información y datos clave que permiten conocer lo que está sucediendo para aprovechar las oportunidades que se pueden abrir en el proceso de transición.
Como parte de su estrategia, este viernes 12 de junio se lleva a cabo en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede El Poblado, el foro Venezuela en perspectiva.
Así, el primer Keynote, llamado ‘Evolución del comercio entre Antioquia y Venezuela: claves para entenderlo hoy’, estuvo a cargo de Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín.
En la introducción, expuso como se han comportado las exportaciones de Antioquia a Venezuela, que en el 2007 llegó a ser el mercado número 1.
En esa época, a nivel nacional, 743 empresas exportaban al vecino país, una cifra que contrasta con 2025, donde se reportaron 280.
“Venezuela es un mercado cualitativa y cuantitativamente muy importante para nosotros”.
Sobre las oportunidades, fue enfático en afirmar que existen, se debe tratar con cautela, pero sin dejar a un lado el optimismo.
En el caso de Antioquia, las oportunidades están en lácteos y alimentos procesados; bebidas; vehículos y movilidad; empaques y manufacturas plásticas; pinturas y soluciones para mantenimiento y construcción; higiene y papel; y aseo y cuidado personal.
Por aspectos favorables, mencionó una canasta más diversa, continuidad de firmas ya posicionadas, crecimiento de las exportaciones agroindustriales, nuevos exportadores y ampliación de la base empresarial.
En sus reflexiones finales, expuso que, a pesar de la situación con Venezuela, las exportaciones de Antioquia siguieron creciendo.
Mientras que, la relación comercial con ese país presenta una alternancia de grandes periodos: 20 años de avance, 15 años de retroceso, nuevas perspectivas de recuperación, entre otras.
Ahora sigue el primer panel, moderado por Rodrigo Torres, director de Valora Analitik, tuvo como invitados a Luis Vicente León, presidente de Datanálisis; Alejandro Medina, socio de Serrano Martínez CMA; Y Luis Felipe Quintero, presidente de la Cámara Colombo Venezolana.
Para conectarse al foro Venezuela en perspectiva, los interesados pueden acceder por medio del enlace.
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