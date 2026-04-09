Grupo Abra aplaza salida a bolsa de Nueva York por conflicto en Medio Oriente; revela detalles de nueva flota y crecimiento

En conversación con Valora Analitik, Adrián Neuhauser, CEO de Grupo Abra, entregó detalles de los principales frentes estratégicos de la compañía, destacando que el proceso de estructuración corporativa y eventual apertura en bolsa continúa en curso, aunque condicionado por el entorno internacional.
El diálogo tuvo lugar en Santiago de Chile, en el marco de la conferencia la Conferencia Wings of Change Americas (WOCA), organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), donde este medio hace presencia.
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En primer lugar, hizo referencia a la salida a la bolsa de Nueva York, explicando que la compañía sigue avanzando en la preparación documental requerida para un eventual listado, trámite que incluye la revisión y comentarios del regulador, así como las respuestas por parte de la empresa.
No obstante, señaló que las actuales condiciones del mercado —marcadas por la volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente y el alza del petróleo— hacen poco viable concretar la operación en el corto plazo.
“No se ve viable en este trimestre”, afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar más adelante cuando exista mayor estabilidad.
Respecto a la integración de Sky Airline, el ejecutivo recordó que existe un memorando de entendimiento (MOU) para incorporar el 100 % de la propiedad al grupo mediante un intercambio de acciones.
Sin embargo, el principal desafío actualmente es regulatorio, ya que el proceso debe ser aprobado en Chile, Perú y Brasil. Según indicó, las revisiones avanzan conforme a los tiempos de cada autoridad y la expectativa es lograr luz verde hacia finales de este año.
Sobre el tema del conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, el CEO fue enfático en señalar que el alza del combustible —impulsada por tensiones geopolíticas como la guerra en Irán— deberá trasladarse eventualmente a los precios de los tiquetes. “No tenemos márgenes para absorber un shock de este tamaño”, advirtió.
Si bien la compañía cuenta con coberturas (hedge) que permiten amortiguar parcialmente el impacto en el corto plazo, el ajuste de tarifas será progresivo y en línea con el resto de la industria. Aun así, destacó que las eficiencias logradas en los últimos años han permitido mantener los precios reales por debajo de los niveles de 2019, pese a la inflación acumulada.
Sobre alianzas, resaltó el buen desempeño del acuerdo con Aerolíneas Argentinas, con quien mantienen operaciones de código compartido en ambos sentidos.
Este mercado, mencionó, presenta una dinámica particular, altamente influenciada por el tipo de cambio, lo que genera fluctuaciones rápidas en los flujos de turismo. Aun así, lo calificó como un destino “muy atractivo” para el grupo.
En términos de expansión, indicó que con la consolidación en Chile y Perú, la compañía ha cumplido gran parte de su plan de negocio inicial, aunque no descartan oportunidades futuras si las condiciones lo permiten.
El ejecutivo también abordó los cambios en la gobernanza tras el fallecimiento de Constantino de Oliveira Júnior, refiriéndose que la nueva estructura de Junta Directiva responde a una visión de largo plazo, orientada a estándares de una empresa pública internacional, con mayor presencia de directores independientes y profesionales.
En materia de flota, anunció la incorporación progresiva de aviones Airbus A330, con siete unidades previstas para el próximo año. De estas, cinco operarán en Gol y dos lo harán inicialmente en Avianca, mientras se evalúa su asignación definitiva en función del crecimiento del grupo.
Frente a la competencia, particularmente con Latam Airlines, el CEO sostuvo que ambas compañías presentan márgenes similares, aunque con modelos distintos: Abra opera con una estructura de costos más baja, mientras su competidor logra tarifas promedio más altas. En ese contexto, valoró que la industria aérea regional muestra señales de mayor estabilidad.
Y, Finalmente en sostenibilidad, destacó que el grupo ha logrado reducir significativamente su impacto ambiental, apoyado en una flota más eficiente, optimización operativa y reducción de residuos.
Si bien reconoció el rol de los combustibles sostenibles (SAF), consideró que su adopción enfrenta desafíos de costo y escalabilidad en la región, por lo que la estrategia actual se enfoca en mejoras operativas que permitan reducir emisiones sin encarecer el acceso al transporte aéreo.
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