SKY Airline firma preacuerdo para pertenecer al Grupo Abra; así avanza la negociación

El Grupo Abra y SKY Airline anunciaron este 10 de noviembre que presentaron documentos ante autoridades de competencia, para solicitar aprobación regulatoria que le permita a la aerolínea chilena integrarse al grupo que comprende las empresas operativas Avianca y Gol.
Según informaron en un comunicado, Abra, que también tiene inversión en Wamos Air, y SKY llegaron a un acuerdo “de principio” para avanzar en esta transacción, “sujeta a regulaciones aprobación, finalización de documentación definitiva y otras condiciones de cierre”.
Además, resaltaron que, durante el proceso de documentación definitiva y aprobación regulatoria, ambas partes continuarán operando independientemente, es decir, la forma en que los usuarios, proveedores, empleados e instituciones interactúan con cada empresa se mantendrá lo mismo, y las aerolíneas mantendrán sus procesos internos y externos, canales de venta y atención al cliente. servicio, tal como operan hoy.
Cabe resaltar que SKY Airline es una aerolínea fundada en Chile en 2001, que opera con una flota de aviones 100 % con tecnología Airbus “neo” a más de 40 destinos de América a través de sus filiales de Chile y Perú.
Así las cosas, Adrian Neuhauser, director ejecutivo del Grupo Abra señaló que “SKY es una aerolínea que comparte nuestro propósito: priorizar el acceso a los viajes aéreos (…). La incorporación de SKY al Grupo nos permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo de la región”.
Por su parte, Holger Paulmann, presidente de SKY Airline afirmó: “Una vez aprobado el preacuerdo presentado hoy a las respectivas autoridades de competencia, SKY pasará a formar parte de un grupo que actualmente opera una flota combinada de más de 300 aviones y conecta más de 140 destinos en más de 25 países. Esto significará más rutas, más oportunidades y más opciones de viaje para nuestros pasajeros, todo ello manteniéndonos fieles a nuestra esencia”.
Al cierre de la transacción, Abra consolidará la propiedad de SKY y los actuales accionistas mayoritarios de la aerolínea pasará a ser accionista minoritaria de Abra.
Adicionalmente, SKY mantendrá su marca, cultura y talento, y Holger Paulmann seguirá desempeñándose como presidente de su junta directiva.