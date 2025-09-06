Grupo Argos y sus negocios entre los más equitativos e inclusivos de Latinoamérica, según Ranking PAR

En las últimas semanas, las compañías del Grupo Empresarial Argos fueron reconocidas entre las organizaciones en el país con mayores avances en la gestión de espacios laborales equitativos, inclusivos y con menores brechas de género.
A nivel general, el conglomerado fue reconocido en el octavo lugar entre más de 500 compañías de América Latina en el Ranking PAR de Aequales, la medición más importante de diversidad, equidad e inclusión en la región.
Adicionalmente, ocupó el primer lugar entre las empresas privadas más equitativas en Colombia (entre 1 y 200 colaboradores) y la tercera posición del ranking general.
Ante la distinción, Lina Valencia, gerente de Talento de Grupo Argos expresó: “Este reconocimiento ratifica que la diversidad y la inclusión son una palanca estratégica para el crecimiento y la competitividad no solo para Grupo Argos y sus empresas, sino para cualquier entorno organizacional. Esta palanca, además, nos permite trascender para construir una sociedad más equitativa, por eso nos enorgullece estar entre las compañías que marcan la diferencia en la región, generando valor a través de culturas diversas y respetuosas”.
Por su parte, en Colombia Cementos Argos se destacó en el sexto lugar tanto en la categoría de organizaciones de más de 1.000 empleados, como en el ranking general. Finalmente, Odinsa se ubicó en el puesto 10 entre compañías entre 1 y 200 empleados.
Ante eso, Valencia comentó: “La gestión del talento es una palanca de creación de valor en la estrategia de Grupo Argos y sus negocios y está enfocada no sólo en promover ambientes de trabajo seguros, sino en fortalecer la diversidad como una herramienta para seguir atrayendo y desarrollando el liderazgo femenino, enriquecer las conversaciones y tomar decisiones que incluyan un espectro amplio de visiones”.
Factores que tuvieron en cuenta para los reconocimientos de Grupo Argos
Según indicaron, la medición de Aequales tuvo en cuenta, entre otros factores, la consistencia de una estrategia de talento que se enfoca en tres pilares: el desarrollo profesional, la diversidad e inclusión y el bienestar integral de los más de 9.500 colaboradores que integran el equipo del Grupo Empresarial Argos. Además, resaltan iniciativas como:
- La formación a más de 2.800 colaboradores en temas de diversidad, equidad e inclusión con una destinación de más de 16.000 horas de formación en 2024, lo que representa un crecimiento del 33 % frente al año anterior.
- La conformación de su Junta Directiva en la que más del 57 % de sus integrantes son mujeres y la promoción del talento clave, donde cerca del 30 % de los cargos de liderazgo están ocupados por mujeres.
- La inclusión de procesos de selección y sucesión con perspectiva de inclusión y programas de formación y mentoría para mujeres líderes en alianza con universidades como UC Berkeley y Harvard.