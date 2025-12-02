Accionista de Grupo Argos presentó plancha para elegir nueva Junta Directiva el 16 de diciembre

El pasado 21 de noviembre se conoció que Grupo Argos convocó a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre.
En ese momento se anunció además que la Asamblea fue citada por petición de un grupo plural de accionistas que busca la elección anticipada de una nueva Junta Directiva que acompañará el proceso de empalme del saliente presidente del holding, Jorge Mario Velásquez.
Como se sabe, el ejecutivo dejará el cargo en marzo de 2026 para comenzar su proceso de jubilación y la elección de la nueva Junta busca llevar a cabo un proceso de transición ordenada.
Hoy, 2 de diciembre, Grupo Argos informó que recibió de parte del accionista Mechi S.A.S. una plancha para la eventual confirmación de esa nueva Junta Directiva que acompañará el proceso de empalme.
El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de Grupo Argos concluyó que todos los candidatos se ajustan a los perfiles propuestos para ser considerados en la integración de la Junta Directiva. Adicionalmente, que Miguel Heras, Joaquín Losada, Juan Guillermo Castañeda y Jaime Alberto Palacio cumplen con los criterios de independencia establecidos en la Ley y en el Código de Buen Gobierno de Grupo Argos, para ser postulados como miembros independientes de la Junta Directiva.
Los postulados son: Miguel Heras, Joaquín Losada, Juan Guillermo Castañeda y Jaime Alberto Palacio (candidatos a miembros independientes), y David Yanovich, Claudia Betancourt y Ana Cristina Arango (candidatos a miembros patrimoniales).
Saldrían de la actual Junta Directiva de Argos los dos representantes de Grupo Sura (Ricardo Jaramillo y Juana Francisca Llano), además de Rosario Córdoba y Jorge Uribe quienes tiene la calidad de independientes y cumplieron más de 10 años en el cuerpo colegiado.
¿Quiénes son los postulados a la nueva Junta de Grupo Argos?
Los perfiles propuestos por el accionista para integrar la Junta de Grupo Argos se describen a continuación:
Miguel Heras
Economista con especialización en Finanzas y Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania. Basado en Panamá. Es Fundador y Managing Partner de MKH Capital Partners, firma de private equity especializada en inversiones en infraestructura, energía, servicios financieros y comunicaciones en América Latina.
Ha desarrollado su carrera en gestión de activos y portafolios, así como en private equity, con una trayectoria que combina gestión pública, liderazgo empresarial y visión estratégica. Ha presidido y participado en diversas juntas directivas. En el pasado ocupó cargos en el Gobierno de Panamá como ministro y viceministro de Economía y Finanzas entre 1994 y 1998, liderando procesos de privatización y apertura comercial del país.
Joaquín Losada
Administrador de Empresas de la Universidad de Oglethorpe. Basado en Cali. Actualmente se desempeña como presidente de Fanalca S.A., desde donde ha gestionado un conglomerado industrial y de servicios con más de 30.000 empleados y presencia en múltiples sectores y países de la región.
En su trayectoria profesional ha liderado operaciones en transporte masivo, acueductos, reciclaje, autopartes y manufactura, con enfoque en expansión internacional, eficiencia operativa y alianzas estratégicas.
Ha participado activamente en diferentes juntas directivas de empresas, gremios y universidades, promoviendo una visión de largo plazo en sostenibilidad, competitividad empresarial y articulación público-privada.
Juan Guillermo Castañeda
Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con Maestría en Administración Industrial de la Universidad de Purdue. Basado en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Se ha desempeñado como CEO con experiencia en la gestión de operaciones a gran escala en la industria de empaque y conocimiento del mercado latinoamericano y de Estados Unidos.
Desarrolló su carrera profesional en Smurfit Westrock, donde lideró transacciones de M&A con enfoque en crecimiento estratégico, integración y excelencia operativa, y expansión regional.
Cuenta con experiencia en manufactura, gestión de plantas y operaciones industriales, con sensibilidad por la cultura organizacional, el desarrollo del talento y la sostenibilidad.
Jaime Alberto Palacio
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A. desde 2024. Es Administrador de Negocios de la Universidad Eafit con formación en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad de Pensilvania. Basado en Medellín.
Se desempeña como gerente general de Coldeplast y Microplast. Cuenta con amplia experiencia en el sector privado y en la participación en juntas directivas de compañías emisoras de valores en el país, lo que le permite tener conocimiento de los asuntos comerciales y aspectos estratégicos, financieros y de sostenibilidad de los negocios.
David Yanovich
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con Maestría en Economía del London School of Economics. Basado en Bogotá. Es socio fundador de Cerrito Capital, banca de inversión y consultora especializada en infraestructura y energía. Ha participado como miembro de juntas directivas de empresas de diversos sectores, dentro de las que se destaca su participación en la Junta Directiva de Celsia S.A. desde abril de 2015 hasta noviembre de 2022.
Claudia Betancourt
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A. desde 2018. Es Economista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Basada en Cali. Actualmente se desempeña como gerente general de Amalfi S.A.S., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos, de cemento y de energía.
Participa en juntas directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que le permite tener conocimiento de la dinámica empresarial del país. Fue miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A. desde abril de 2009 hasta marzo de 2018.
Ana Cristina Arango
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A. desde 2009. Es Ingeniera Civil de la Universidad Eafit y cuenta con una Maestría en Administración de la Universidad de Los Andes. Basada en Medellín. Tiene amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos y de cemento.
Es miembro de juntas directivas de compañías privadas en Colombia, lo que le permite tener conocimiento de la dinámica estratégica y operativa de los negocios en el país.