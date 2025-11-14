Utilidad de Grupo Argos llegó a $4,1 billones a septiembre de 2025; destacó valorización de cara a los accionistas

El Grupo Argos dio a conocer su balance con corte al tercer trimestre de 2025, que viene siendo impulsado por la simplificación de su estructura societaria, la monetización de su presencia en Estados Unidos y la solidez de sus negocios.
En total la compañía indicó que ha generado utilidades consolidadas por $11,7 billones desde 2024: es decir, $7,6 billones en 2024 y $4,1 billones en el acumulado de este año a septiembre. Además, el portafolio de los accionistas de la compañía se ha valorizado en $3,0 billones desde la materialización del proyecto de escisión con Grupo Sura, en julio de 2025.
Además, se destacó que, excluyendo los eventos no recurrentes, el Ebitda consolidado fue de $2,4 billones, creciendo un 13 %; la utilidad neta fue de $939.000 millones, con un incremento del 197 %; y la utilidad neta controladora ascendió a $402.000 millones, con un aumento de 363 %.
En términos generales, el desempeño operativo fue explicado por mayores aportes de la generación hidroeléctrica en Celsia, mayores ingresos en Odinsa asociados a la valorización de sus activos y una mayor rentabilidad en Cementos Argos.
Valorización de cara a los accionistas
El holding de infraestructura indicó que en lo corrido de 2025, sus accionistas han registrado una valorización de su inversión superior al 49 %, impulsada por la simplificación del portafolio, la materialización de hitos estratégicos y el sólido desempeño operativo de los negocios del grupo empresarial.
Considerando la suma del valor de la acción ordinaria de Grupo Argos y las 0,23 acciones ordinarias de Grupo Sura que recibieron por cada título tras la escisión, la valorización es de 49,5 %. Al aplicar el mismo ejercicio a la acción preferencial, la valorización asciende a 53,4 %.
Jorge Mario Velásquez, presidente Grupo Argos, destacó que en el tercer trimestre se dieron “pasos decisivos para materializar nuestro plan de negocios y seguir revelándoles valor a nuestros accionistas”. Por ejemplo, Cementos Argos ejecutó una readquisición de acciones en la que participó Grupo Argos “con el objetivo de usar estos recursos en la reducción del endeudamiento de la compañía”.
Además, dijo Velásquez, “avanzamos en la plataforma de exportación de agregados hacia Estados Unidos, lanzamos Atera gracias a la alianza entre Celsia y Brookfield, y creamos Odinsa Aguas como una nueva vertical de alto potencial”.
Avances en ejecución de proyectos
La compañía resaltó avances en la ejecución de su portafolio de proyectos, entre los que se destacó la recompra de acciones de Cementos Argos por cerca de $900.000 millones, utilizando recursos provenientes de los beneficios obtenidos de la desinversión en las operaciones de Estados Unidos.
Con su participación, Grupo Argos recibió $493.000 millones que serán destinados a la reducción de su deuda neta.
De igual manera, la filial de cementos continúa fortaleciendo su plataforma de exportación de agregados hacia Estados Unidos, una iniciativa de crecimiento con la que proyecta incrementar su Ebitda en más de U$150 millones en los próximos años, capturando sinergias con su presencia geográfica privilegiada en el Caribe, Colombia y Centroamérica.
En sus negocios de energía, Celsia anunció la creación de Atera, una compañía de eficiencia energética en asociación con Brookfield que diseña, financia, instala y opera soluciones para industrias.
Esta nueva empresa nace con más de 500 clientes y contempla un plan de inversión superior a US$500 millones a 2030. Con esta transacción Celsia recibió recursos que le permitieron reducir su deuda consolidada en más US$100 millones.
Por otro lado, en Perú, Celsia adelanta la construcción del parque eólico Caravelí de 218 megavatios (MW), que registra un avance de obra del 50 % y entrará en operación en 2026.
Otros avances de Grupo Argos
Otro de los hechos destacados tuvo relación con el cierre financiero por $1,8 billones de la expansión del Túnel de Oriente y la activación de todos los frentes de obra.
Finalmente, se reconoció la creación de Odinsa Aguas, una plataforma de inversión en infraestructura hídrica que complementa sus operaciones en vías y aeropuertos con una primera incursión en México.
La plataforma se enfocará en el tratamiento y reúso de aguas residuales y desalación de agua en países de Latinoamérica con alto estrés hídrico.