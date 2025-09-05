Grupo Continente consolida su imperio de distribución con crecimiento del 50 % en categorías clave

Grupo Continente, distribuidor oficial de marcas globales como Shark Ninja, LEGO y Philips en Colombia, Panamá, Centroamérica y el Caribe, consolida su apuesta por la innovación con el lanzamiento de la máscara facial Cryo Glow de Shark, el primer dispositivo en su categoría en llegar al mercado colombiano. Así lo confirmó Luis Felipe Gallego, vicepresidente comercial de la compañía, en conversación con Valora Analitik.
La máscara, que utiliza tecnología de enfriamiento para reducir arrugas, suavizar la piel y atenuar ojeras en sesiones de 4 a 10 minutos, llega respaldada por el éxito en Estados Unidos y México, donde se comercializa desde hace tres meses. «Es el primero de muchos productos que traeremos para crear tendencias en el país», aseguró Gallego.
Crecimiento y expansión
El ejecutivo destacó el robusto crecimiento del grupo en 2025 en electrodomésticos y cuidado personal, los cuales crecieron un 50 % (frente al 9 % del mercado según reportes del mercado), mientras que las divisiones de entretenimiento (Panini) y bebés (Avent) registraron avances del 50 % y 35 %, respectivamente.
Estos resultados se enmarcan en la estrategia de expansión de Grupo Continente, que incluyó la adquisición de Pepe Ganga en diciembre de 2024. «Es un proceso de transformación que ya muestra resultados: un Pepe Ganga renovado, con más marcas y alternativas para los colombianos», afirmó Gallego.
Desafíos logísticos y confianza en Colombia
Pese a los desafíos logísticos por el aumento de aranceles desde Estados Unidos –que representaba el 15-20 % de sus importaciones–, la compañía mantiene su optimismo. «Reorientamos cadenas de suministro hacia China y otros mercados, pero seguimos firmes en nuestra apuesta por Colombia», recalcó Gallego.
La proyección para el cierre de 2025 es positiva, con expectativas de mantener el crecimiento de doble dígito. «El primer semestre fue espectacular, y el segundo, con productos como la Cryo Glow Mask, reforzará nuestro liderazgo», concluyó.
Con más de 60 marcas en su portafolio (electrodomésticos, juguetes, hogar y bebés), el grupo es uno de los distribuidores más importantes de la región. Su enfoque se centra en llevar innovación global a los consumidores locales.