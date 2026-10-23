Grupo Energía Bogotá y La Caisse cierran operación para crear una de las mayores transmisoras eléctricas de Brasil

El Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció este 23 de octubre el cierre de la operación con el fondo canadiense La Caisse, mediante la cual se formaliza Verene Energia S.A., una plataforma de transmisión eléctrica que se ubicará entre las cinco mayores compañías del sector en Brasil.
La transacción, anunciada inicialmente el 15 de mayo de 2026, se concretó después de cumplir las condiciones establecidas y obtener las autorizaciones de las autoridades brasileñas, entre ellas la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
También se recibieron las aprobaciones de los acreedores de los activos involucrados en el negocio, con lo que quedó formalizada la integración de las operaciones de transmisión de ambas compañías.
La nueva plataforma reúne 26 concesiones eléctricas distribuidas en 17 estados brasileños, más de 9.000 kilómetros de líneas de transmisión y alrededor de 400 trabajadores, lo que amplía la presencia del grupo colombiano en uno de los principales mercados energéticos de América Latina.
Verene Energia tendrá ingresos anuales permitidos por 2.840 millones de reales
Según informó el GEB, la compañía contará con un ingreso anual permitido (RAP neta proporcional) estimado en 2.840 millones de reales brasileños, equivalente aproximadamente al 7 % de los ingresos totales del sistema de transmisión eléctrica de Brasil.
Este indicador corresponde a los ingresos regulados autorizados por la operación de los activos de transmisión y no representa necesariamente las utilidades de la compañía.
La operación contempla el aporte de las participaciones del Grupo Energía Bogotá en Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. y Gebbras Participações Ltda., junto con la inversión de capital acordada y los activos de transmisión aportados por La Caisse.
Todos estos negocios quedan integrados bajo Verene Energia S.A., una sociedad que operará mediante un esquema de control compartido entre los socios.
El GEB precisó que Argo continuará desarrollando sus actividades habituales bajo el control conjunto de Verene y Redeia, compañía que conservará su participación del 50 %.
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Grupo Energía Bogotá fortalece su expansión internacional
Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, destacó que el cierre de la transacción representa un avance en la estrategia de crecimiento internacional de la compañía y fortalece su presencia en el mercado brasileño.
“Este cierre representa la consolidación de una visión de largo plazo que trasciende lo financiero”, aseguró el directivo, quien resaltó la importancia de desarrollar infraestructura energética junto con inversionistas internacionales.
Ortega también señaló que la transmisión eléctrica es fundamental para facilitar la transición energética y garantizar un suministro confiable en los territorios donde opera el grupo.
Con esta operación, el Grupo Energía Bogotá amplía su plataforma regional de infraestructura energética, que actualmente tiene presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, y avanza en su estrategia de crecimiento y diversificación en América Latina.
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