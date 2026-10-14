GEB emitirá títulos en mercado local por $400.000 millones: este será el destino de los recursos

El Grupo Energía Bogotá (GEB), que ya comenzó su proceso para listar sus acciones en Estados Unidos, publicó el aviso de oferta del primer lote de la primera emisión de papeles comerciales de deuda pública interna, correspondiente a su programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna y papeles comerciales de deuda pública interna.
De acuerdo con el documento, se emitirán papeles por un monto de hasta $250.000 millones, en dos subseries en tasa fija en pesos.
El GEB informó que, en el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto de la oferta, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un valor adicional $150.000 millones.
Adicionalmente, la empresa indicó que los recursos provenientes de la colocación de los papeles comerciales serán destinados en 100 % para la financiación de propósitos corporativos generales.
Relacionado: Relevante | Accionistas del Grupo Energía Bogotá aprobaron iniciar proceso para cotizar en la Bolsa de Nueva York
Otros detalles de la operación del GEB
El Grupo Energía Bogotá indicó que, de forma temporal, “los recursos producto de la colocación podrán ser invertidos, mientras se materializa su destinación, en instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, de acuerdo con las políticas y normatividad aplicable”.
Por otro lado, los papeles comerciales harán parte del mercado principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general.
El cupo global del programa es de hasta $2,5 billones, bajo el cual no se han hecho emisiones. En este sentido, posterior a la publicación del aviso de oferta y teniendo presente el monto total de esta emisión, queda un saldo por colocar de $2,1 billones.
—