Grupo Oikos se expandirá a EE. UU. en 2026; proyecta nuevas inversiones en Colombia

El Grupo Oikos anunció que en 2026 ejecutará un plan de expansión orientado a diversificar sus líneas de negocio y fortalecer su presencia en Colombia y en mercados internacionales. La organización, con una trayectoria consolidada en el sector inmobiliario y en actividades complementarias como el almacenamiento y la hotelería, informó por medio de un comunicado que trabaja en una estrategia a corto y mediano plazo que busca ampliar su alcance y consolidar nuevas oportunidades de inversión.
Según explicó su presidente, Luis Aurelio Díaz, la compañía proyecta la adquisición de extensiones relevantes de tierra para el desarrollo de proyectos urbanos que se integren a las dinámicas de crecimiento regional. Paralelamente, anticipó un incremento importante en los activos vinculados a la unidad de minibodegas, una línea que ha mostrado un comportamiento favorable en los últimos años. Actualmente, el negocio de almacenamiento reúne miles de espacios distribuidos en decenas de edificaciones a nivel nacional, lo que lo convierte en uno de los segmentos de mayor proyección dentro del Grupo. Díaz señaló que esta unidad continuará desempeñando un papel central en la estrategia corporativa, respaldada por la demanda sostenida en las principales ciudades.
En el ámbito residencial, Oikos prevé fortalecer su oferta luego de cerrar 2025 con resultados positivos. La empresa estima que la construcción y comercialización de vivienda experimentará un impulso significativo gracias a las transformaciones previstas en Bogotá. Los avances en infraestructura, como las obras de la primera línea del Metro y el sistema férreo regional, abrirán espacio para nuevos desarrollos en distintos sectores de la ciudad. A esto se suma el conjunto de programas de apoyo del Distrito para facilitar el acceso a vivienda, un componente que la organización considera clave para introducir diversos proyectos de Vivienda de Interés Social en 2026.
El plan de internacionalización también ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos estratégicos para el próximo año. El Grupo iniciará operaciones en Estados Unidos mediante una alianza con una constructora con amplia experiencia en el mercado de Florida, región donde se identifican oportunidades relevantes para el desarrollo de vivienda y espacios comerciales. De manera paralela, la empresa firmó acuerdos con una firma portuguesa para impulsar proyectos residenciales en Portugal, país que ha mostrado condiciones favorables para la inversión extranjera y que, en los últimos años, ha despertado el interés de ciudadanos colombianos que buscan diversificar su patrimonio.
Las proyecciones para 2026 se sustentan en el desempeño alcanzado durante 2025, un periodo que permitió ampliar la presencia de la compañía en diferentes segmentos. El negocio de minibodegas en Ecuador abrió oportunidades en nuevas ciudades, consolidando un avance importante en el mercado regional. En el sector hotelero, la empresa integró operadores especializados que fortalecieron su oferta y expandieron su cobertura en distintas zonas del país. Asimismo, el portafolio inmobiliario registró una valorización notable, respaldada por servicios como el corretaje y los avalúos digitales, que tuvieron un comportamiento ascendente.