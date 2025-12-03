Gyorgy Zsembery es el nuevo CEO de WOM en Colombia

WOM anunció este 3 de diciembre que Gyorgy Zsembery fue nombrado como el nuevo CEO (Chief Executive Officer) de la firma en Colombia.
El ejecutivo liderará el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente a los accionistas.
“Su nombramiento representa un paso significativo en el proceso de transformación de la empresa, reforzando su compromiso con la innovación, la calidad del servicio y el enfoque en el cliente, con el objetivo de mantenerse como un actor líder en el mercado”, dijo la firma en un comunicado.
Zsembery es un ejecutivo global de amplia trayectoria, con más de 20 años de experiencia liderando transformaciones a gran escala en empresas de los sectores de telecomunicaciones, servicios digitales, medios y servicios financieros.
Para WOM, su liderazgo transformacional, tanto como CEO como miembro de juntas directivas en diversos mercados de Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur, demuestra una sólida combinación de visión estratégica, excelencia operativa y capacidad comercial.
Stan Chudnovsky, en representación de los accionistas de WOM Colombia, afirmó que el “2025 ha sido un año decisivo para WOM. Nuestro equipo directivo transformó exitosamente nuestra operación, alcanzando rentabilidad y superando otros complejos desafíos, incluida la reorganización bajo la Ley 1116 y la defensa de nuestra posición en un entorno de intensa competencia, mientras sentábamos las bases para el crecimiento futuro de la compañía”.
Por su parte, Gyorgy Zsembery comentó: “Estoy muy entusiasmado de llegar a liderar al operador retador en Colombia y de impulsar la entrega de tecnología y servicios de vanguardia, disponibles 24/7 para nuestros clientes en todos los ámbitos de la vida digital.”