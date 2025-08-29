Habi supera los $2 billones en desembolsos y beneficia a más de 56.000 familias en Colombia

Habi, la plataforma tecnológica líder en la compra, venta y financiamiento de vivienda, a través de Habicredit alcanzó un nuevo hito al superar los $2 billones en desembolsos hipotecarios en poco más de tres años de operación.
En total, han procesado 56.000 solicitudes y han realizado 11.400 operaciones de financiamiento.
En ese sentido, los $2 billones posicionan a Habicredit como la principal generadora de demanda para créditos, a través de su red de brokers y de ocho bancos aliados.
“Nuestro modelo tecnológico nos permite dar una experiencia sin precedentes en el mercado. Al integrar inteligencia artificial y automatización en cada paso del proceso hemos logrado que las operaciones se completen de manera eficiente y segura. El próximo desafío es alcanzar desembolsos de $200.000 millones mensuales, lo que significa impactar a miles de familias adicionales cada mes”, mencionó Fernando Pico, vicepresidente unidad de negocio HabiCredit.
Adicionalmente, Pico afirmó que el éxito de Habicredit se fundamenta en su capacidad para digitalizar y agilizar los procesos tradicionales de crédito hipotecario. Resaltando que, gracias a ello, durante el primer trimestre del año Habi superó el 10 % del mercado de colocación de créditos de vivienda en Colombia.
Destacado: Colombia tiene más de medio millón de viviendas en preventa por $183 billones
Por otra parte, Johana Triana, vicepresidente comercial de Habi agregó: “Este crecimiento se ha consolidado de la mano de nuestros 1.704 brokers financieros, quienes con su experiencia traen al cliente y lo acompañan durante todo el proceso. Pero también, trabajamos junto a nuestro equipo operativo interno, quienes son expertos en la legalización de operaciones hipotecarias. Esta combinación nos permite hacer el trámite mucho más llevadero para las familias, ya que acceder y escriturar un crédito hipotecario es algo muy complejo, y en Habi lo hacemos más fácil y rápido”.
Asimismo, indicaron que este logro es posible gracias al ecosistema que ha creado Habi que conecta a familias, agentes inmobiliarios, y entidades financieras a través de una plataforma tecnológica.
En la actualidad, la compañía mantiene su operación consolidada en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, desde donde atiende a clientes de todas las regiones del país.